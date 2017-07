Sueña con ser bombero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Reposando junto a su papá bajo el cielo nublado de Hermosillo, Kevin Alejandro Vélasquez, de 9 años, espera felizmente su próximo regreso a clases para seguir estudiando y así cumplir su sueño de ser bombero.



Aunque el dinero hace falta en el hogar de Kevin Alejandro, eso no le impide al pequeño en seguir motivando para salir adelante en sus estudios y así obtener un mejor promedio por medio de su esfuerzo.



La materia favorita de Kevin es español y está próximo a cursar su cuarto año en la escuela primaria Santiago Felipe Xicoténcatl, donde espera seguir aprendiendo para en un futuro destacar por sus méritos.



"Yo tengo 8.5 de promedio en mi escuela y me gusta mucho la materia de español y también matemáticas me gusta, también me gusta mucho jugar futbol con mis amigos en el recreo", comentó.



El pequeño de 8 años quiere ser bombero de grande y también apoyar a su familia, esa es su más grande motivación para seguir aprendiendo lo que sus maestros le han enseñado en su estancia en la primaria.



"Yo quiero ser bombero, me gusta ir a la escuela porque aprendo mucho y tambien me gusta estar en el salón con mis amiguitos, ya quiero volver pero aún me faltan mi mochila y útiles", comentó Kevin.



Alejandro espera pronto tener en sus manos sus útiles escolares para el próximo regreso a clases, y está contento de volver a su salón para seguir aprendiendo grandes conocimientos.



