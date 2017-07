Fuertes lluvias dejan huella

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hundimientos, inundaciones, derrumbes y vehículos arrastrados por la fuerza de los arroyos, fueron el resultado de las lluvias presentadas ayer en Hermosillo.



Según la información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil, las primeras precipitaciones en Hermosillo se registraron a las 05:00 horas, principalmente en el área Norte de ciudad, que fue la más afectada.



Uno de las situaciones de mayor riesgo es la que le tocó vivir a Julio César Flores, de 63 años de edad, quien conducía su taxi sobre la calle Chetumal, en la colonia El Sahuaro, pero debido a la gran cantidad de agua que había en el lugar, su vehículo se averió y quedó varado en la calle.



"El carro se me apagó y de tanta agua que corría por la calle, me arrastró hasta el arroyo, me llevó la corriente, y quedé atorado en el puente este, luego los vecinos de aquí me ayudaron, abrí la puerta y me subí al techo, porque el agua cubrió todo el techo", dijo.



Afligido por al situación, el afectado platicó que tiene 55 años trabajando como taxista y jamás había participado en algún accidentes y agradece la buena voluntad de los que participaron en su rescate, quienes después de que el agua descendiera, remolcaron su automóvil que al parecer fue pérdida total.



SUFREN TRECE FAMILIAS



En la colonia La Cholla, alrededor de trece familias que viven en las calles Tordo y Canal La Cholla, sufrieron inundaciones debido a que el canal que está situado al Poniente de la colonia, está completamente tapado con arena y basura, y según vecinos, desde hace varios años no se le da mantenimiento.



"El canal se desbordó como a las 08:00 de la mañana porque está tapado y siempre es lo mismo, se nos mete el agua a las casas, es un cochinero, ya estamos hartos y las autoridades ni se paran aquí, los invitamos a que vengan para que vean cómo se vive aquí", externó Rosalía Ramírez.



Los vecinos aseguraron que el agua dentro de las casas subió aproximadamente 50 centímetros, por lo que prácticamente no pueden hacer nada, sino esperar a que baje la corriente, poder limpiar y rescatar más lo que se pueda de sus pertenencias.



PEGA DURO EN EL CHAPARRAL



Desde las primeras lluvias que azotaron a Hermosillo, permanece una laguna de casi medio metro de profundidad, en la calle Pedro Villegas, entre Retorno 9 y San Pedro, de la colonia El Chaparral.



Pero ayer por la mañana la situación se agravó, ya que las fosas sépticas con las que cuentan las familias, se desbordaron por la lluvia y solicitan apoyo para desaguar las letrinas.



"Ojalá nos ayudaran a desaguar las fosas, porque con el agua se llenaron y se desbordaron, no podemos vivir así y muchos de los que vivimos aquí apenas y comemos, no podemos pagar para que nos vacíen las fosas", indicó Consuelo Mendoza.



Alrededor de diez familias prácticamente quedaron incomunicadas, ya que para poder salir de sus viviendas, tienen que cruzar por el agua estancada, peligrando contraer alguna infección o sufrir una herida cortante.



"Siempre hemos batallado, siempre que llueve se hace un ‘charquero’ aquí, pero vinieron a raspar la calle y nos fue peor, dejaron un hoyo y desde las primeras lluvias de hace dos semanas estamos con el agua estancada, pero hoy se puso más feo", externó Eloina Aguayo.