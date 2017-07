Tiene megabache más de un año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace más de un año un bache apareció en la avenida Francisco Pizarro entre República de Belice y República de Haití, en la colonia Plaza Real, y vecinos se quejan de que automovilistas han estado a punto de tener accidentes a consecuencia del hoyo.



Carlos Flores, que vive a escasos metros del desperfecto, comentó que hace más de un año el bache apareció y que con el paso de autos y del agua de las lluvias el bache aumentó su tamaño.



"El hoyo ya tiene ahí más o menos como un año y pues el bache se hizo por el correr del agua de la lluvia y también porque pasan muchos carros por aquí, de hecho no estaba tan enorme, se hizo más grande últimamente", aseguró.



El bache se ha convertido en un problema para conductores pues al no percatarse del problema golpean sus autos y por tratar de evadir el hoyo han estado a punto de tener accidentes.



"Los carros pasan y se oye el golpe cuando caen porque no se ve el bache y luego los carros vienen con vuelo y apenas le pueden sacar la vuelta, de hecho el otro día venía un carro y pues aquí enfrente hay tierra y derrapó pero por fortuna lo pudo controlar", añadió Flores.



Aunque el vecino aseguró que se ha bacheado el sitio, con los días el problema vuelve a surgir, por eso Carlos Flores pidió a la autoridad correspondiente que el lugar sea reparado correctamente.