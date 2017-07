Registra hasta 38 milímetros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Poniente de la ciudad fue la zona que más registró precipitaciones en la mañana de ayer, con 38 milímetros, y ocasionó que seis vialidades quedaran fuera de servicio, que dos de los canales de la ciudad llevaran agua hasta el tope y que la pared de una vivienda se derrumbara.



En un comunicado emitido por la Unidad de Protección Civil Municipal (UMPC), se anunció que las primeras precipitaciones se presentaron a las 05:00 horas, en el área Norte de Hermosillo, y dos horas más tarde se hicieron presentes al Poniente y Sur, con lluvia moderada.



Se detalló que a las 07:29 horas, las precipitaciones se intensificaron en toda la ciudad, y fue hasta las 08:04 horas cuando en el Norte dejó de llover.



En la zona rural Oriente, San Pedro, El Saucito es donde se registró mayor cantidad de agua pluvial, con 12 milímetros, seguido por La Victoria, con 02 milímetros, al igual que en el área del Tec de Monterrey, con 02 milímetros.



Al Sur de Hermosillo se registraron 09 milímetros, en al colonia Altares y en Misión del Sol, 03 milímetros, al Nororiente.



Los vientos máximos registrados fueron de 08 kilómetros por hora, y en Bahía de Kino fueron de 18 kilómetros por horas.



Por precaución, la UMPC en coordinación con la Policía de Tánsito, cerraron el paso vehicular en algunas vialidades, como Colosio, entre Solidaridad y San Bernardino; Navarrete, entre Solidaridad y Quintero Arce; y el camino que conecta al bulevar Lázaro Cárdenas con la colonia La Antorcha.



Sobre el bulevar Colosio y De los Ángeles, también fue cerrado; lo mismo sucedió en Navarrete y Quintero Arce; y en Colosio y Las Quintas.



Dos viviendas de las colonias El Ranchito y Los Naranjos fueron apoyados por inundación de aguas negras, y siete viviendas situadas en distintos puntos de la ciudad sufrieron de inundación por lluvias.



Una de las viviendas del Centro de la ciudad sufrió un derrumbe de pared, en la que no se presentaron personas lesionadas.



Las vialidades más afectadas, de acuerdo a lo informado por la UMPC, fueron el bulevar Colosio, entre Solidaridad y San Bernardino; y Navarrete, entre Solidaridad y Quintero Arce.



Aprovechan y se divierten

Por Olivia Paredes



Familias y jóvenes aprovecharon las corrientes de agua del río San Miguel para recrearse durante este sábado, luego de que las últimas precipitaciones favorecieran la llegada de la creciente.



Aunque los acumulados en San Pedro El Saucito y La Victoria fueron sólo de dos milímetros de lluvia, el río logró correr gracias a las precipitaciones en regiones más altas, informó la Unidad Municipal de Protección Civil.



La dependencia señaló que fue en Hermosillo donde se presentaron afectaciones, mientras que en las zonas rurales, hasta la tarde de ayer, no se había registrado algún reporte por inundación, arrastre de vehículos o incidentes en arroyos y ríos.



Un recorrido realizado por EL IMPARCIAL, por distintas comunidades aledañas a la capital del Estado, arrojó que las lluvias no provocaron daños considerables en calles o viviendas.



Fernanda García, habitante de Hermosillo, puntualizó que acudió a San Pedro a comer con su familia y aprovecharon para ver el río correr y disfrutar un poco el ambiente.



“Ya era hora de que hubiera tantita agua. Venimos mi esposo y los dos niños porque es algo que no se ve todos los días”, precisó la hermosillense.



Personal del Departamento de Bomberos permaneció cerca de las corrientes del río para dar recomendaciones a los paseantes, quienes aprovecharon el agua para darse un baño.