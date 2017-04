Este idioma está a punto de desaparecer debido a la tecnoligía

(Tomada de la Red)

Expertos advierten que la lengua islandesa corre el riesgo de morir en la sociedad moderna, informa 'The Independent'.Esto se debe a que el uso generalizado del inglés en el país -tanto por el turismo como por el extenso uso de dispositivos electrónicos controlados por voz- ha reducido lentamente el número de personas que hablan islandés a menos de 400.000.Asgeir Jonsson, profesor de Economía de la Universidad de Islandia, sostiene que "sin un lenguaje único el país podría experimentar una fuga de cerebros"."Por ejemplo, una ciudad británica con una población del tamaño de Islandia tiene muchos menos científicos y artistas. Estos simplemente se trasladan a la metrópoli", explica.Según Jonsson, el problema se agrava debido a que muchos nuevos dispositivos informáticos están diseñados para reconocer el inglés, pero no el islandés."No ser capaz de hablar islandés a los frigoríficos activados por voz, a robots interactivos o a dispositivos similares sería otro campo perdido", añade.Asimismo, esta tendencia se aprecia desde la base de la sociedad. Eirikur Rognvaldsson, experto en idiomas de la misma universidad, explica que los niños no están aprendiendo lo suficientemente bien el islandés como para fomentar una base fuerte."Cuanto menos útil se haga el islandés en la vida cotidiana de la gente, más cerca estaremos como nación de renunciar a su uso", concluye el lingüista.