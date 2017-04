Pequeños de tamaño, gigantes de espíritu

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ejemplares niños hermosillenses hacen el bien por su comunidad de diferentes maneras.Alumnos del Jardín de Niños Narciso Mendoza realizan actividades para ayudar a su escuela, pues con la recolección de material reciclable han podido adquirir artículos para el plantel.Adriana Valenzuela, coordinadora del proyecto ecológico del plantel, aseguró que nació hace cuatro años como parte del programa Eco Reto y para fomentar en los niños el gusto por el cuidado del medio ambiente.“Se nos hizo una invitación para participar en este programa, platicamos con los niños y los padres y decidimos entrar y comenzaron a recolectar botellas, aluminio, tapaderas”, comentó.Los alumnos de este jardín de niños ubicado en la colonia Apolo han aprendido a separar el material que puede ser reciclado, además han fomentado las mismas prácticas en sus casas, recalcó.Todos los días los niños llevan el material para reciclar que hallan en sus casas, con vecinos y en la escuela, y cada lunes se hace una ceremonia para entregar banderines al grupo que recolectó mayor cantidad de material.La maestra Adriana aseguró que en los cuatro años que llevan del programa han recolectado de 800 a mil 500 kilos de material reciclable por ciclo escolar y con el dinero obtenido adquieren material de limpieza y para la escuela.Platicador, alegre y sociable, así es Guillermo Solís Real, de 10 años, quien a pesar de contar con una discapacidad visualy de su corta edad ha logrado salir adelante en las actividades escolares con ayuda de su madre Carmen Solís.Estudiante destacado del Instituto Iris con un promedio de 9.5, relató que su materia favorita es Español y que Matemáticas no es una de sus asignaturas predilectas.De grande quiere ser ingeniero en Mecatrónica o en Sistemas Computacionales para ser trabajador de la NASA.También le gustaría ser artista, ya que ha participado en el Coro Infantil Municipal y en obras de teatro en la escuela, además sabe tocar la guitarra.Aunque no puede ver bien debido a su condición, retinopatía prematura y ceguera, Guillermo no considera que es una desventaja debido a que con el apoyo de su familia ha aprendido que con constancia y esfuerzo puede lograr lo que desee.“Memito”, vecino de la Cañada de los Negros, fue electo Presidente Municipal del Cabildo Infantil 2017 y espera que su logro sirva para alentar a más niños a ser mejores en la escuela y que de esa manera puedan cumplir sus metas.A los niños hermosillenses les aconseja fomentar el respeto entre ellos, hacia los padres y demás personas para tener un mundo mejor.El principal objetivo de la pequeña Regina Torres Lonelin es brindar su apoyo a los niños con discapacidad y concientizar a la sociedad sobre la inclusión.Desde hace varios meses pertenece al Club Amigos Teletón, donde convive con niños con discapacidad, juega con ellos, los lleva al baño, les da de comer y aprende de ellos.Algo que le gusta mucho a la niña de 10 años de edad es poder compartir experiencias con los niños con discapacidad.“Nosotros les decimos a los niños con discapacidad que pueden hacer las mismas cosas que nosotros, les decimos que se diviertan, les ayudamos a que sepan que pueden hacer cualquier actividad y que tienen que ser respetados como todos”, manifestó.Regina tiene claro un objetivo y es seguir compartiendo vivencias con los niños con discapacidad, por lo que invita a otros pequeños a sumarse.“Algo que me gusta mucho es que convivimos con niños con discapacidad y que nos llevan a lugares nuevos para conocer junto a ellos”, comentó.