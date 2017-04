Acercan a niños a la música

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mediante la enseñanza de la música la Fundación HermosiArte genera una formación positiva en niños de 9 a 16 años de edad que viven en colonias humildes de la ciudad y en áreas rurales de Hermosillo.



Fabio Murillo Sánchez, fundador de la agrupación, relató que fue hace seis años cuando se percató del gran número de niños laborando en los principales bulevares de la Ciudad del Sol.



Luego de inspirarse en proyectos similares de Colombia, contó que llegó a Monterrey, México, para estudiar la licenciatura en Música, posteriormente en el 2008 fue invitado a trabajar en Nogales, Sonora, para después de dos años trasladarse a la capital de Sonora para impartir clases en un colegio privado.



"Esto viene desde un contexto muy atrás en mi país, lo que ocurrió en Colombia y la transformación del país donde luego de vivir momentos de mucha tristeza hubo líderes que a partir de las artes y cultura cambiaron la historia allá".



"A Hermosillo llegué en el 2010 y noté que en las calles había muchos niños inhalando (droga) y dije: ‘¿qué pasa si me dedico a dar clases en el colegio y niños en la calle?, y esto empezó a crecer".



YA SON SEIS AÑOS



Recalcó que fue hasta el 2011 cuando nació la inquietud de impartir clases de música en la invasión Guayacán, lo cual tras el paso de los años se extendió a cuatro colonias más: Insurgentes, Lomas del Norte, Cañada de los Negros, Invasión Altares y en comunidades como Poblado Miguel Alemán y San Pedro El Saucito.



Mencionó que al principio los niños reaccionaban dudosos ante la invitación que realizaba para que asistieran a las clases, por ello buscó el apoyo de los padres de familia del colegio en el cual impartía clases.



Les pidió que sus hijos mostraran lo aprendido a los menores que aún se encontraban sobre los bulevares consumiendo drogas o buscando el pan de cada día.



"No fue nada fácil el acercamiento, la mayor parte de los niños me rehuían, preferían pasar tiempo con su bote inhalante o limpiando vidrios que aprender música".



"Les hablé a los padres del colegio y les pedí que me dejaran llevar a niños que ya les había enseñado a tocar varios instrumentos y con ellos nos íbamos a las colonias, hacíamos demostraciones y también en los bulevares y así empezaron a llegar más a las clases".



POR EL BUEN CAMINO



Precisó que actualmente son 650 los niños que están aprendiendo a tocar violín, guitarra, batería, trompeta, clarinete o flauta en las comunidades más humildes de la ciudad.



Gracias al apoyo de los padres y perseverancia de los menores, Murillo Sánchez expresó que se ha registrado un cambio positivo en las actitudes y valores de sus alumnos.



Detalló que las clases en Guayacán son impartidas los domingos de 15:30 a 17:00 horas y martes de 09:00 a 11:30 horas.



"Yo digo por lo que dicen los padres: ‘Mis niños han cambiado’, siempre estamos revisando sus calificaciones y hemos notado un gran repunte en todos los niños, se ha notado una mejor disciplina, tolerancia y respeto".



Tras el paso de seis años con HermosiArte, dijo que se han unido un maestro de guitarra, batería e incluso un colaborador de la Orquesta Filarmónica de Sonora.