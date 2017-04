Afecta fuga de agua banqueta y calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de dos meses lleva una fuga de agua potable en el fraccionamiento Real del Cardo debido a un colapso de un registro que se localiza a las afueras de un domicilio, en el que los residentes aseguran que ninguna autoridad ha acudido a reparar el problema.



El desperfecto se ubica casi en la esquina de las calles Confederación y Campillo, donde el desperdicio del líquido es bastante evidente al igual que el tiempo que lleva de haber aparecido, ya que tanto la banqueta como la calle se encuentran con lama y en deplorable estado.



Un residente de la colonia platicó que la fuga se hizo presente hace varias semanas y ya la reportaron a las autoridades, pero que nadie había acudido a repararla, por lo que la calle se encuentra con enormes y profundos baches que dificultan el paso vehicular.



"Si, pues de tanta agua que se tira está el charco ese, ya tiene toda carcomida la calle, se supone que había pavimento pero están bien grandes los hoyos, tienen que pasar despacio los carros, ya la reportamos pero nunca han venido", dijo.



El residente en la colonia desde hace más de 10 años, detalló que en varias ocasiones los mismos vecinos han intentado reparar la fuga, pero al parecer el problema está en la tubería que queda en medio de la calle y no han podido lograr que el agua se siga desperdiciando.



"Ya hemos destapado el registro varias veces pero no ha quedado, es que el tubo que vienen de la calle no sirve, necesitan abrir la calle para ver qué onda, pero ni siquiera han venido a revisar, porque nosotros no tenemos broncas dentro de la casa", apuntó.



Por lo pronto el agua sigue brotando del registro, se ha desgastado lo que quedó del asfalto y el criadero de moscos ya se encuentra asentado en el lugar, mientras los vecinos esperan respuesta de la autoridad correspondiente.