Judith sólo pide más comida en casa para sus hermanitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una desesperación invade el pequeño cuerpo de Judith Adriana y el de sus seis hermanos al no tener qué comer y anhelar que en su casa nunca falten las tortillas y frijol.



La familia vive en la invasión Tres Reinas y en ocasiones todos los integrantes se van a dormir sin cenar, esperado que al siguiente día no les haga falta el alimento.



Judith Adriana contó que se siente desesperada cuando no hay ni una tortilla en su casa, por lo que a cada rato sale a la calle para ver cuando llegue su papá porque él es el que lleva comida a su hogar.



"A veces mis hermanos y yo nos dormimos sin cenar y al otro día nos da mucha hambre, a mí me gustaría que hubiera más comida en mi casa y que todos mis hermanos comieran", manifestó.



Y es que aunque su padre tiene un empleo fijo, lo que gana no es suficiente para una hija de 16 años, otra de 10, de 8, 6, un par de gemelos de 4 años y el más pequeño de 1 año.



DE GRAN CORAZÓN



Entre hermanos existen los actos buenos, y Miguel Adrián hizo uno que a sus papás no se les olvidará.



El pequeño se ganó unas galletas en un concurso que hicieron en la zona donde vive, no la pensó dos veces y fue corriendo a su casa para compartir su premio.



"El otro día me gané un paquete de galletas y me fui corriendo a la casa para darle a mis hermanos un pedazo de galleta para que todos alcanzaran", resaltó.



Esa acción marcó de por vida a Jadira, mamá de los pequeños, pues ver a uno de sus hijos contento, con una gran sonrisa en su rostro y repartiendo las galletas, la llenó de orgullo.



"Una como madre se siente mal de no poder darles todo a sus hijos, cuando sé que no hay mucha comida mejor no como y ni mi esposo y así mis hijos comen más".



"Lo que hizo Miguel Adrián fue algo que uno no se espera porque entró corriendo a la casa y muy contento, me sorprendió porque se la llevan agarrados y peleando por cualquier cosa pero esto que hizo me partió el corazón", comentó la madre de familia.



NO FUERON A LA FIESTA



Los niños no pudieron asistir al festejo del Día del Niño en la escuela, pues sus papás no pudieron pagar la cuota que les piden.



"En el kínder me cobraban 100 pesos para el festejo de los gemelos y 70 pesos por cada uno de los niños más grandes y la verdad no pude pagarlos y por eso no fueron al festejo".



"Espero llevarlos a un parque donde no cobren mucho para que disfruten su día, por lo menos a dar la vuelta en el camión los voy a llevar", agregó.



REQUIEREN APOYO



Los niños necesitan una mano que los ayude y los apoye, más en este Día del Niño para que disfruten un momento de diversión.



En caso de querer apoyarlos puede acudir a su domicilio que está ubicado en la invasión Tres Reinas, sobre la calle Río Jordán, y San Mateo, donde puede preguntar por ellos como la familia de muchos niños, pues así es como los conocen los vecinos de su sector.