Reciben apoyo para contar con una casa digna

Tras nueve años de radicar en el Poblado Miguel Alemán, Carmen Morelos Cuevas tendrá una vivienda digna para ella, su esposo y sus siete hijos, lo mismo que otras familias.



Originaria de Chilapa, Guerrero, vino a Sonora con su familia para buscar oportunidades de trabajo y su esposo se dedicó a trabajar como jornalero en el campo.



Explicó que luego de acudir a una serie de pláticas impartidas en el Centro Hábitat de dicha comunidad, las cuales son para mejorar la convivencia en familia, se le notificó por parte del personal que se le brindaría apoyo para la construcción de una casa.



"Yo no me esperaba esto, me siento muy feliz, me tomaron de sorpresa, no pensé que fuera a ser tan rápido", exclamó la beneficiada, quien vive en la colonia Trinidad Sánchez Leyva.



Acompañada de sus dos hijos menores, Carmen estuvo presente en la colocación de la primera piedra de lo que será su nuevo hogar con el programa de Desarrollo Comunitario, en el cual se pretende realizar 15 viviendas en la primera etapa del proyecto piloto.



La inversión para ello será de dos millones 250 mil pesos y serán beneficiadas familias del Poblado Miguel Alemán, específicamente de la colonia Trinidad Sánchez Leyva.



El inmueble contará con una superficie de 31 metros cuadrados y tendrá dos recámaras y un área que podrá ser utilizada como sala, además de que tendrá una cocina y baño ecológicos, los cuales estarán situados por fuera del inmueble.



PLAN GRANDE



Una vez terminada la primera etapa, con ayuda de la asociación estadounidense 1 Mission, se construirán 500 edificaciones para erradicar la pobreza extrema y la falta de vivienda en la Comisaría.



"Tenemos un problema muy serio en esta colonia, donde siempre han vivido en estas condiciones", señaló el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



Cada vivienda tiene un costo de 150 mil pesos, por lo que el municipio invertirá el 50%, mientras que la asociación compartirá los gastos para la edificación de las viviendas, explicó el edil municipal.



Acosta Gutiérrez indicó que las primeras quince viviendas serán culminadas en un lapso de dos meses y medio, mientras que las 500 restantes serán construidas paulatinamente a lo largo de lo que resta de la administración.