Solicitan vecinos reparación de fuga

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Colinas piden la reparación de una fuga de agua que se extiende por varias calles, pues desde el pasado fin de semana se han realizado los reportes, pero no se ha reparado.



María Solís, vecina del lugar, comentó que la fuga surgió en la calle Ley 57 entre Tres y Dos desde el pasado domingo y aunque se han hecho los reportes a Agua de Hermosillo, no se ha atendido el llamado.



"El domingo amaneció la fuga, estaba pequeña, pero está desperdiciando el agua limpia que brota del pavimento, unos vecinos la reportaron el lunes y no han venido a arreglarla y ya está más grande", dijo.



El señor Rogelio Méndez, habitante de la colonia, añadió que al parecer se trata de algún tubo roto, pues anteriormente no se habían presentado problemas en el drenaje o tubería de la zona, por lo que piden su reparación para evitar se siga desperdiciando el vital líquido.



"El agua brota desde el pavimento, yo creo que se reventó un tubo porque no hay muchas fugas por aquí, el drenaje está bien, pero sí se está desperdiciando mucha agua", recalcó.