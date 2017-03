Solicitan vecinos mejorar las calles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace más de 20 años las calles de la colonia San Benito no han recibido mantenimiento, por lo que algunas de ellas cuentan con baches y su superficie está gastada, comentaron vecinos del sector.



Irma Martínez, quien desde hace más de 45 años vive en la colonia, relató que muchas de las calles ya se encuentran en mal estado ya que son pocas las ocasiones en las cuales se ha bacheado o realizado algún recarpeteo.



"Hace poco recarpetearon la Reforma y la Monteverde, pero creo que es importante no sólo darle atención a las calles con más tráfico, sino también las que están dentro de la colonia las cuales desde hace muchos años no les hacen nada".



Tal es el caso de la calle San Luis Potosí, dijo, la cual desde hace más de cinco meses han pedido vecinos que se tapen los baches, debido a que se ha vuelto intransitable.



Otro de los problemas es la falta de alumbrado público, debido a que algunos tramos de la calle Bernardo Reyes están a oscuras, lo cual es peligroso ya que al momento de cruzar las calles puede ocurrir un accidente.



"He llamado y llamado, ya hasta me cansé de marcar al número de la Comisión pero nunca hacen caso, está muy oscuro por acá, además de que siempre se ven ‘vaguitos’ y uno no puede estar ni siquiera por fuera de su casa de lo peligroso que está", mencionó María Gutiérrez, quien desde hace más de 50 años viven en la zona.



La falta de alumbrado y la inseguridad están ligados, manifestaron los habitantes del lugar, quienes comentan que diariamente se ven personas en situación de calle por las avenidas.



Los residentes de la colonia San Benito piden a las autoridades realizar trabajo de mantenimiento en las calles y realizar rondines constantemente durante las noches.