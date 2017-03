Se deshace "Tony" de una "herencia" destructiva

(GH)

Por el estilo de vida heredado por su familia, "Tony", de 35 años de edad, incursionó en el mundo de las drogas, las armas y las pandillas cuando era sólo un niño, lo que lo llevó a cometer varios delitos por el simple hecho de ganarse el "respeto" de los demás.



Con una vida completamente distinta a la que anteriormente llevaba, "Tony" reveló a esta Casa Editorial que fue debido a que su familia estaba involucrada en el mundo de las armas y las drogas, cuando a los 12 años de edad logró convertirse en el líder de una pandilla.



"La primer arma que yo obtuve era de mi papá, también mi mamá tenía un arma; se me hizo fácil y la llevé a la escuela una vez, me la metí en el pantalón del uniforme para enseñársela a mis amigos y así fue como empecé en el pandillerismo a los 12 años, porque mis primos eran cabecillas del barrio, y todos me respetaban por miedo", dijo.



POR RESPETO



La enseñanza que le dejaron sus tíos y primos mayores sobre el uso de armas fue lo que orilló a "Tony" a cometer varios delitos, entre ellos el robo, junto con sus compañeros de "La Clica", aunque inicialmente sólo querían defender "su territorio".



"Nosotros teníamos un arma y sabíamos dónde la teníamos escondida para cuando vinieran los de las otras pandillas a rayar o hacer daño al barrio asustarlos para que se fueran; digamos que todo empezó ‘inocentemente’, pero conforme vas creciendo vas cometiendo otros delitos, incluso accionar el arma varias veces contra alguien", indicó.



Después de un tiempo, agregó, ese modo de vivir se hace cotidiano, se ve de un modo normal, y te vas involucrando en otras situaciones a las que, con la experiencia, se les pierde el miedo; por ello dejó los estudios, porque "ya no los necesitaba".



Hoy rehabilitado, externó que ahora las cosas las ve de manera distinta: Cree que los valores familiares son la clave para la formación de los adolescentes, y siempre se pueden cambiar las cosas para bien.