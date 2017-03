Deberán demoler empacadora en Kino Viejo: Cidue

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por ser la zona de propiedad federal, y de reserva únicamente para el desarrollo urbano y no industrial, las autoridades ven difícil que la empresa que se construye a la orilla del mar en Kino Viejo, pueda regularizar su situación, por lo que se deberá de recurrir a la demolición.Para pobladores consultados luego de que Proyecto Puente hiciera pública la denuncia de la construcción de una empresa de origen chino, esto representa una oportunidad de empleo, sin embargo, ambientalistas ven varios riesgos.En caso de que la empresa Mariscos Kansan SRL de C.V, la cual se encuentra construyendo a la orilla del mar en Kino Viejo, haga caso omiso a las notificaciones expedidas por la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología se buscará la demolición de ésta, afirmaron autoridades municipales.Francisco Eduardo Carrasco García, director general de Desarrollo Urbano de Cidue, explicó que ya se le notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) de la situación."No se aplicará (multa) para no entorpecer el procedimiento que se está llevando a cabo, de tal manera que el resolutivo que lleva la demolición contenga adicionalmente una multa y no se aplique sólo por no contar con licencia", dijo.Se denunció ante la instancia federal el 21 de diciembre, precisó, pero fue hasta los primeros días de enero que fue admitida la queja y hasta el 25 de enero Profepa realizó una visita y clausuró la construcción.Indicó que parte de la zona es propiedad federal y además es de reserva únicamente para desarrollo urbano y no para rubro industrial.Añadió que directivos de la empresa no presentaron un título de propiedad, así como no se informó a las autoridades municipales sobre la construcción en área del Municipio, por lo que el 17 de marzo se realizó una visita para constatar que se estaba construyendo en zona de Hermosillo.Manifestó que por la zona en la cual se encuentra, la cual no permite desarrollo industrial, es poco probable que Mariscos Kansan pueda regularizarse, por lo que se deberá de recurrir a la demolición.El alcalde, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, señaló que por parte del municipio la empresa no cuenta con la autorización correspondiente, por lo que ya se encuentra clausurada la obra.La construcción de la empresa Mariscos Kansan SRL de CV que invade la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Bahía de Kino Viejo representa un peligro para sus ocupantes y colindantes, advirtió René Córdova Rascón.El integrante de Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C., consideró que las autoridades, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), deberán ordenar la demolición de la edificación."Invadir el mar sin las medidas adecuadas es realmente un negocio de muy corto plazo, lo que van a tener que hacer las autoridades, una vez que tomen cartas en el asunto, va a ser derribar esa construcción", señaló.La barra arenosa de Bahía de Kino, aunada al cambio de la dinámica de las corrientes marinas y erosión por las olas y el viento, insistió, son un riesgo.Las construcciones, en el caso de barras arenosas, tienen que ser removibles, madera y permeables a los movimientos de la playa, explicó.El especialista en oceanografía costera de la Unison, Antonio Cruz Varela coincide en que podría haber daños a construcciones aledañas.Indicó que aunque esta construcción no representa riesgos para las especies marítimas, las construcciones cercanas pudieran resultar dañadas en caso de tormentas."No es tanto hacia las especies marinas, es hacia al movimiento de sedimentos, en caso de que hay un evento de tormenta, el riesgo que pudiera provocar es el desvío de la corriente hacia los lados de la construcción y crear daños a construcciones aledañas", recalcó.Mariscos Kansan SRL de CV hizo caso omiso a la medida de seguridad de Clausura Total Temporal de las obras realizadas en las inmediaciones de la playa Bahía de Kino Viejo.Ésta fue emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) el 19 de enero, luego de efectuar dos visitas de inspección derivadas de una denuncia recibida el día 4 del mismo mes.A través del Departamento de Comunicación Social, delegación Sonora, la Profepa indicó que no se acreditó la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre ni la autorización de impacto ambiental."El inspeccionado no acreditó contar con la autorización en Materia de Impacto Ambiental para realizar obras y/o actividades en ambiente costero, razón por la cual se impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal de las obras realizadas", señala el documento.Ante ello se iniciaron y están en trámite dos procedimientos administrativos a fin de que manifiesten lo que su derecho convenga y aporten pruebas.Agotado lo anterior la Profepa procederá a emitir las resoluciones correspondientes.En materia de Impacto Ambiental, especifica, la sanción se podrá imponer dentro del rango de los 50 días a los 50 mil días de salario mínimo (hoy unidad de medida de actualización UMA), de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.En materia de Zofemat, la sanción podrá fluctuar de entre 50 a 500 UMAS, de conformidad con el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.EL IMPARCIAL acudió a las delegaciones de la Profepa y Semarnat en Sonora a fin de entrevistar a sus titulares, Jorge Carlos Flores Monge y Gustavo Claussen Iberri, respectivamente, pero no se les localizó.Aunque algunos pobladores se dijeron estar a favor de la construcción debido a que la empresa atraerá más empleos y mejor pagados, como lo ha venido haciendo desde hace tres años pero en menor cantidad.Según habitantes y permisionarios de empresas dedicadas al procesamiento de pescados y mariscos, a finales de noviembre de 2016 una empresa, cuyos dueños son de origen chino, comenzaron con la construcción de la procesadora.Los habitantes de Bahía de Kino expresaron estar a favor de que a la localidad lleguen empresas nuevas a ofrecer mejores empleos y bien pagados, ya que desde su construcción les ofrecen buenos sueldos.Un trabajador de la construcción en promedio gana entre mil 200 y mil 800 pesos a la semana, según los mismos albañiles, pero en esta obra los nuevos empresarios les pagan 3 mil pesos semanales, y mil 800 a los ayudantes de albañil."Claro que vamos a estar contentos con esto porque habrá más empleos, el kilo de jaiba normalmente las empresas de aquí te la compran en 25 o 30 pesos, y "Los Chinos" te dan hasta 40 o 45 pesos por kilo, y pues se lo vendemos a ellos mejor", indicó un pescador.Algunos habitantes opinaron que el problema se ha hecho más grande de lo que realmente es, y se debe a que otros empresarios se verán afectados con la llegada de la nueva empresa, porque les quitará clientes y obtendrán menos ganancias.Noé Bustamante Flores, comisario del Poblado Miguel Alemán, reveló que tuvo un acercamiento con los representantes de la compañía, y le comentaron que ellos llegaron a la localidad para ofrecer empleo y no sienten que estén afectando a nadie."Pero les digo que yo como comisario y ciudadano", dijo, "no te lo cambio de que me vengas a impactar las playas de Bahía de Kino por un poco de empleo que vengas a darle a la gente, el detalle es cuidar los medios naturales que tenemos y que son muy valiosos en nuestra comunidad".Cuando sube la marea, explicó, el agua irrumpe en la construcción y el escaso sendero de playa que quedó, queda invadido por el mar y es imposible caminar por el lugar, por la construcción.Vecinos de la colonia Loma Linda, donde se ubica la empresa de origen chino, manifestaron que en dos ocasiones las autoridades colocaron lonas con la leyenda "clausurado", las cuales después aparecieron quemadas.