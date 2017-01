Una mezcla de culturas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una mezcla de ritmos e instrumentos australianos y latinos, han llevado a Fernando Chacón Rodríguez a descubrir y compartir la música por diferentes espacios de la ciudad.



Con su instrumento "Didgeridoo" y percusiones, el joven de 25 años recorre entre el Centro y plazas de la ciudad para buscar un sustento y costear los gastos de su carrera como sicólogo.



"Lo que hago es fusionar una serie de sonidos, instrumentos el didgeridoo que es un instrumento autóctono australiano, con un poco de percusión como panderos, bongos y hacer una fusión contemporánea", platicó.



Fernando es originario en Chiapas, pero se mudó a Navojoa desde los tres años con sus padres, pero en busca de mejores oportunidades de trascender en la música se trasladó a esta ciudad.



"En Navojoa no se me abrían las puertas, no había mucha difusión ni apoyo de instituciones ni de la gente, me vine a Hermosillo por ser una ciudad y la capital, por naturaleza hay más puertas que tocar", mencionó.



Además de recorrer los fines de semana fuera del Mercado Municipal y la Plaza Zaragoza, el joven forma parte de una banda de música con fusiones de punk, jazz y sones latinos llamada Prana Gaia.



En el próximo semestre Fernando retomará sus estudios de sicología en la Universidad de Sonora, por lo que espera seguir trabajando en la música y en la elaboración de instrumentos autóctonos para su sustento.



Fernando Chacón Rodríguez toca en diferentes eventos y escenarios, y pueden contactarlo al 6441526560.