Plantea Universidad enfocada al desarrollo del Estado y del País

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lograr que la Universidad de Sonora sea motor de impulso al desarrollo del Estado y del País, con el estudiante como protagonista principal de su propuesta, motiva a Aquiles Fuentes Fierro a buscar la Rectoría de la institución.



"Tenemos que ser muy responsables respecto hacia dónde llevamos las carreras de nuestros universitarios, porque no es la Universidad nada más, sino la vida de miles y miles de personas que circulan por aquí todos los días", expresó.



El maestro de la escuela de Sicología y Ciencias de la Comunicación guarda confianza en que un perfil distinto al de los últimos rectores de la Unison, pueda lograr cambios sustanciales y mejorar la percepción sobre la Máxima Casa de Estudios.



UNIVERSIDAD INTEGRADA



Desde su punto de vista, actualmente la institución tiene claroscuros en la imagen social: Por un lado el discurso oficial la coloca entre las mejores universidades de México, y por otro que está poco vinculada con las necesidades de la comunidad.



"Conozco otra universidad, donde los estudiantes nos dicen que no les gustan los programas de movilidad, ni de prácticas profesionales, que no se atreven a ponerle un 10 de calificación a ninguno de los servicios y programas que reciben", citó.



Los retos de la Universidad de Sonora son muchos, expuso, y hasta ahora no se ha hecho lo necesario para mejorar su administración, la relación con los actores que la integran y en ese sentido, poner a competir a los alumnos en un plano mundial.



El docente, que durante 24 años ha ofrecido su cátedra en la mayor institución de Educación Superior del Estado, basa su propuesta en tres ejes: Una universidad de servicios, menos burocrática y más organizada y con mayor vinculación externa.



"Debemos trabajar en modificar la parte organizacional, debemos disminuir el peso de la autoridad burocrática, generar más espacio en la toma de decisiones para liderazgos académicos, para ser más productivos y veloces en alcanzar acuerdos", detalló.



Recursos propios



En un contexto de recortes presupuestales y de recursos escasos, apuntó Fuentes Fierro, la Unison tiene la obligación de obtener ingresos por sus propios medios, entre otros, la investigación aplicada, posgrados profesionalizantes y la consultoría de alto nivel.



Agregó que para lograr que la Unison pueda venderse al exterior, obtener más dinero y no depender de los presupuestos del Estado y la Federación, se tienen que hacer ajustes al interior y eso incluye la relación con los sindicatos.



"Hay que sentarnos las partes a analizar todo con método, con calma, e ir diseñando un programa de desarrollo institucional en la parte laboral, en la parte organizacional, que de como resultado que cualquier conflicto se resuelva donde aparece y no se transforme en causal de huelga", refirió.



CLAVE, DIÁLOGO



Siempre mediante el diálogo entre quienes integran la Universidad, confió el docente, se podrán lograr avances, tales como el ajuste en la nómina de empleados administrativos, donde incluso se realizan actividades con duplicidad.



Aseguró que contar con mayores recursos por medio de una buena administración, permitirá mejorar los planes de estudio de las carreras, para que éstas respondan a las necesidades inmediatas de los sectores productivos, pero también sociales y culturales.



"La Universidad se ha cerrado demasiado", dictó Fuentes Fierro, "no tiene comités mixtos con gente de afuera que estén haciendo el análisis de observatorio del mercado profesional; todo eso hay que irlo planeando y echarlo a andar".



De resultar electo rector de la Máxima Casa de Estudios, puntualizó, buscará integrar a quienes ahora están marginados, abrir la Unison a la sociedad y hacerla menos burocrática para los estudiantes, quienes serían sus protagonistas principales.



"Hay que transformarla en una Universidad viva, para la gente, donde vengan a formar su carrera, donde se involucren seriamente en ofrecer resultados en investigación para que haya más desarrollo en el Estado", reiteró.