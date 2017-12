Tienen hasta 100% más de pasajeros

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Hasta 100% se ha incrementado durante el periodo vacacional el pasaje de autobuses y se esperan que la mayor afluencia se dé en los primeros dos días de enero, informaron gerentes de diferentes líneas de transporte.



Pedro Sánchez Escobedo, gerente de Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), puntualizó que en periodo regular se registró un promedio diario de salida de mil 500 pasajeros y que del 20 de diciembre a la fecha el número de viajeros aumentó a 3 mil.



Indicó que para TAP los destinos más solicitados por los sonorenses son Los Mochis, Culiacán, Mazatlán y Guadalajara hacia el Sur; y Tijuana, Mexicali y Nogales hacia el Norte.



"Ahorita todos los autobuses están llenos, en estos días por lo regular pasan por Hermosillo alrededor de 80 autobuses y a cada uno le caben 40 pasajeros", apuntó el representante de la línea TAP.



El incremento en el pasaje durante los días clave de estas vacaciones se da porque todos quieren viajar al mismo tiempo.



"Ahorita bajó la afluencia y toda la gente que tiene que regresar a su trabajo ya compró boletos para hacerlo; no tenemos enormes filas como el 24, que iba mucho pasaje hacia el Sur, pero en enero tendremos mucho pasaje hacia el Norte, porque el regreso es a partir del día primero en la tarde", detalló Marcia Jaime Madrid.



La gerente de Tufesa Hermosillo coincidió con Katty Flores, promotora de ventas en Autobuses Pacífico, en que será la ruta hacia el Norte del Estado la más concurrida, en cuanto termine la celebración de Año Nuevo.



"Lo más fuerte para nosotros será el viernes, sábado y domingo, porque hemos vendido el mayor pasaje para esos días; notamos que es más la gente que va para el Sur, sobre todo a Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de México", externó Flores.



Antonio Sosa, quien viajó días antes de Navidad, de Sinaloa a Bacoachi, precisó que no se han presentado inconvenientes durante su traslado, en ninguna de las líneas que utilizó.



"Estábamos viendo que son muchas desviaciones, pero al término de la carretera va a ser una chulada, porque todo Sonora están arreglando. Nosotros somos de Culiacán, ya vamos de regreso y no nos pegó el tráfico", mencionó.