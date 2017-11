Elabora piñatas de estrella para dar color a la Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La necesidad de salir adelante ha hecho que Martha Elena Salcedo Rivera, de 30 años de edad, fabrique piñatas con forma de estrella para vender durante la época de Navidad.



El papel maché recubierto de crepe de colores rosa, naranja, amarillo y verde, adornan su vivienda ubicada en la invasión Altares; ahí se puede observar cómo predominan los picos de las piñatas que ya están listas para usarse en las celebraciones.



Desde que era una niña se interesó por las manualidades, relató Martha Elena, y sin la enseñanza de alguien empezó a elaborar las piñatas en su pequeño pueblo El Zacatón, una pequeña localidad de Hermosillo.



"Yo empecé a hacer estas piñatas para distraerme en algo y para sacar para comer, también es por entretenimiento; yo soy del Zacatón, ahí anteriormente ya había hecho piñatas, me gustan mucho las manualidades, es lo que me entretiene", narró.



Fue hace poco cuando la joven madre volvió a elaborar las tradicionales piñatas en forma de estrella, ícono de las fechas decembrinas, mismas que venderá entre los vecinos de la invasión.



"Hace unas semanas empecé con esto y ahora ya las estoy adornando; nada más piñatas de estrella estoy haciendo y las fabrico con engrudo, periódico y el papel de colores, esto lo hago para ayudarnos porque mi esposo gana muy poquito, él trabaja en la albañilería y lo que saca apenas nos alcanza.



"Cuando no está seca la piñata, estoy haciéndole chinitos a los hilitos de papel para adornarla. En mi familia soy la única que hace esto y por aquí hay algunas muchachas que me dicen ‘enséñame’, pero no vienen y yo estoy dispuesta", puntualizó.



Mientras trabaja estructurando las piñatas para luego adornarlas, Martha Elena atiende debidamente a su familia y asegura que da gracias a Dios por tener la habilidad de realizar esta manualidad que tanto le gusta.