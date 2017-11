Se siente vulnerable ante el invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Juana Bacasegua Buitimea emigró de Ciudad Obregón hace un año, junto con ella viajaron su hija y sus cinco nietos: Celeste, Mariano, Juan Carlos, Priscilla y Ricardo, quienes ya enfrentaron la primera temporada invernal en Hermosillo.



Aunque el Sol arropa la vivienda de lámina que habitan, ubicada en las calles Sierra San José y Siete Cerros, en la colonia Sierra Vista, no es suficiente para que el interior deje de sentirse frío.



"Somos de Obregón, de sangre Yaqui, tenemos aquí alrededor de un año y ya nos tocó el frío, es muy feo", relató Juana, "ahorita las láminas del cuarto ya no están heladas, pero sí hace frío y nos cubrimos con las pocas cobijas que tenemos".



Asegura que en el invierno su prioridad son los pequeños, a quienes procura tener bien alimentados y cubiertos, a pesar de lo difícil que puede volverse la situación en la que viven debido a las carencias económicas y los altos precios de las cosas.



"Durante el frío nos acurrucamos todos, nos hace falta cobijas porque no tenemos nada, con trabajo hemos comprado algunas cosas. Hace dos semanas estuvieron dando cobijas y alcance dos para toda la familia.



"Hay veces que vienen carros y nos ayudan con mandado o cualquier cosa; para andar bien hacemos caldos, tortillas, para darles a los niños en el invierno, el café y el atole no falta, pero sí ocupamos cobijas", subrayó nana Juanita, como es nombrada por sus nietos.



Las bajas temperaturas todavía no llegan por completo a Hermosillo, pero Juana teme que se encuentren vulnerables para cuando empiecen a registrarse, por lo que pide el apoyo a la ciudadanía con una cobija.