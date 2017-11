"El que digan que no puedes hacer las cosas, que no te importe"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es necesario que docentes actualicen su forma de enseñanza y evaluación destinada a alumnos con discapacidad, así como en temas de inclusión, sensibilización y discapacidad, manifestó Alfredo Durazo Valencia.



El joven, quien padece Parálisis Cerebral Infantil (PCI), señaló que como toda persona con discapacidad ha batallado para salir adelante, sin embargo, la actitud es parte fundamental para avanzar.



"El que digan que no puedes hacer las cosas, cuando uno se lo propone, que no te importe por más que te lo digan", externó.



Alfredo o "Alfredito", como le dicen sus amigos, manifestó que para que haya inclusión es necesario primero la sensibilización de la sociedad, que implica que "todos" como sociedad están involucrados e inmersos.



Es un reto para los docentes el tener un alumno con discapacidad, afirmó, pero es una enseñanza mutua entre alumno y maestro, por la interacción diaria en las aulas.



Destacó que el primer obstáculo es el desconocimiento del tema de la discapacidad en la planta docente, debido a que no han estado en contacto con personas que tienen algún padecimiento visual, del habla o motriz.



El profesionista, quien terminó la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Kino, dio una plática a jóvenes estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Hermosillo, con el tema "Inclusión".



Es por ello que es necesario realizar ejercicios de sensibilización a próximos docentes para que puedan conocer cómo trabajar con niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad, debido a que no solamente deben de enfocarse en el aprendizaje teórico, señaló María Jesús Encinas Ríos.



La directora de la institución indicó que son alrededor de 500 jóvenes que están estudiando la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria.



"La currícula de la licenciatura tiene los temas a abordar, pero creemos que la sensibilización es una parte muy importante, que no vea la parte teórica, sino que vivan el ejemplo de jóvenes que puedan salir adelante", externó.



Es un gran reto para el docente impartir una asignatura, compartir los conocimientos y evaluarlos de forma justa a un grupo con varios estudiantes, resaltó.