Padrés no debe salir de la cárcel: Palafox

HERMOSILLO, SONORA(GH)

El diputado David Palafox Celaya, presidente de la comisión anticorrupción en el Congreso del Estado de Sonora, señaló el dudoso actuar de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del ex gobernador Guillermo Padrés, a quien le fueron retirados los cargos por delincuencia organizada por no haber interpuesto la autoridad recurso de revisión en contra del amparo que obtuvo su defensa, se detalló a través de un comunicado.



"La exigencia de los sonorenses es ahora que la que PGR aclare las omisiones que cometió en este proceso. Si fue un descuido sería imperdonable, pero si fue intencional entonces sería inaudito e inadmisible", puntualizó.



"Este personaje no debe estar con un pie fuera de la cárcel, (es) un delincuente que saqueó a los sonorenses durante seis años", agregó.



PRUEBA DE FUEGO



"Es inconcebible, inaudito, ésta es una prueba de fuego para el sistema nacional anticorrupción y los estatales, se debe actuar para velar por el presente y el futuro, que tomen como ejemplo este antecedente de cómo Guillermo Padrés se aprovecha de lo podrido que está el sistema, y juega con las leyes de este país, buscando salir impune del saqueo al patrimonio público de los sonorenses y la quiebra en la que dejó al Estado", aseguró el legislador hermosillense, se detalla en el documento.



Palafox aseguró que los sonorenses merecen tener la información clara de la PRG sobre el caso de Padrés, "y que en un momento dado si no quedamos satisfechos presentaremos denuncias ante quienes fueron los responsables de toda esta omisión".