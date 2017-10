Diario de una lucha contra el cáncer: María del Rosario Grijalva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entras en shock. Hay un momento de negación, porque no crees que a ti te va a pasar eso, no lo crees. Crees que estás soñando, que te van a decir que son mentiras, que a lo mejor se equivocaron.



Yo en ese entonces acababa de cumplir 31 años. Yo nací el 14 de abril, y el 16 había nacido mi hija; tenía 4 meses de edad mi hija.



Cuando estaba lactando sentí que tenía una bola. Le hablé a mi ginecólogo. Ni yo -a pesar de ser médico- ni el ginecólogo ni nadie, por la edad que yo tenía, se imaginaba que fuera un cáncer. Dijo: “Ha de ser un conducto de la leche”. El caso es que me dio tratamiento por tres meses.



Cuando tenía aproximadamente un mes me salió otra. Pero no eran chiquitas, eran grandes, unas bolas grandes, muy grandes.



Entonces le hablé por teléfono y le dije: “¿Qué hago?”. En ese entonces no había ultrasonidos, ni mamografías ni nada de eso. Por mi edad como que hubo demasiada confianza y me operó.



Para cuando me dio de alta, y antes de llegar a mi casa, ya estaba hablando el patólogo y me regresé. El ginecólogo me dijo super impactado: “Es cáncer”. “¿Cómo cáncer a esta edad?”; yo sentía que no, y es una reacción normal: La primera etapa es la negación. Pero no al grado de que no te ibas a atender.



Me fui a ver a un oncólogo. Primero una quimioterapia, con todos los trastornos que ocasiona: Se te cae el pelo, tu piel se pone reseca... ya allí es cuando ya me cae “el 20”; allí es cuando ya dices: “¡Dios santo, me voy a morir! Mi hija se va a quedar en orfandad...”. Y empiezas otra etapa, el duelo, donde hablas de un mañana o para tal mes, y dices: “¿Iré a estar viva?”. Y es feo.



Deciden hacerme una mastectomía radical, en ese entonces era la opción; incluso no nada más era la mama, si no el músculo... es muy traumático.



Antes no había nada, nadie, ni grupos ni nada... yo creo que la familia te ama, te quiere, pero no entiende lo que te está pasando. Ni tampoco uno entiende que lo que está pasando es un duelo, una pérdida.



A veces la gente te pide que seas fuerte, te escondes para llorar... no quieres aceptar que tienes miedo, no quieres demostrarle a los demás que eres cobarde. Te exigen, casi, no demostrar debilidad cuando estás en un proceso normal. En ese entonces ni los oncólogos tenían esa visión. Ellos trataban lo que es la enfermedad, pero ¿lo emocional?



Cuando yo empecé a enfrentarme un poco más a todo esto, cuando empecé a ejercer otra vez como médico, era horroroso para mí entrar a un servicio de urgencias. Me daban ganas de vomitar, me entraba taquicardia...



No es nada más el hecho de que te corten un seno y vivas. Detrás de esto hay muchas cosas más. Con mucho gusto yo comparto esto de que van a vivir, porque lo que más bonito siente uno es ver a otra persona que sí ha vivido. Quienes están viviendo este proceso van a pasar por cosas muy duras, pero ya no están solas.



Acérquense a todos los acompañamientos, la universidad tiene, Grupo Reto -que es magnífico- y otros tantos que hay.



Cerrar totalmente el proceso de duelo... eso es verdaderamente vivir con calidad. Acérquense a los grupos, porque ahí es donde vamos a poder aprender y compartir sin lágrimas, a darles gracias a Dios que estamos vivas. Vamos a tener secuelas físicas, pero si estamos emocionalmente bien, vamos a poder enfrentarlas.



Tengo 31 años de sobrevida. A mí me gusta mucho compartir esto con las personas porque es una esperanza de vida. No están solas. Hay muchas mujeres que van a ayudarlas en este proceso.



Ahorita desgraciadamente el cáncer de mama se está presentando hasta en mujeres de 20 años, muy jovencitas, entonces revísense, cuando hay un antecedente de cáncer en la familia, con más razón la familia directa.



Me da tanto gusto que esto ahorita sea algo que mueve a todo mundo. Que mueve a los hombres, a la sociedad... ya saben lo que es eso y no se les hace extraño.



No me quejo, esto me tocó vivir. Me ofrecieron lo que pudieron ofrecerme en ese momento; estoy muy feliz. Cuando cumplí 60 años hice un “pachangón” bien bonito; era un agradecimiento porque Dios me había dado mucho más de lo que yo le había pedido: Ver a mi hija crecer, graduarse, salir adelante y ser autosuficiente.