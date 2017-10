Tiran basura en casa y le prenden fuego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hollín y la basura se mantiene en una casa ubicada en la calle Cerrada San René y calle San Raymundo, en la colonia Villa Verde, donde vecinos aseguran estar molestos e intranquilos por el problema con el que están conviviendo.



Aunque un letrero de "no tirar basura" se puede ver en las paredes, este mensaje parece no ser captado por quienes aún siguen tirando y quemando la basura en el lugar.



Estefanía Trujillo, vecina de la colonia, comentó que desde hace dos años la vivienda se encuentra abandonada y que desde entonces ha funcionado como un basurero clandestino.



"Es un cochinero de basura, a cada rato están tirando ahí, no hayamos qué hacer, vinieron los encargados de la casa y les dijimos que la íbamos a reportar por toda esa suciedad y dijeron que la iban a limpiar pero hasta el momento no han venido; a nosotros no nos conviene tener ese cochinero porque aún estamos pagando la casa", aseguró.



Animales ponzoñosos abundan en la casa que alguna vez albergó a una familia y que ahora tristemente, en su interior, sólo se encuentra basura, con las paredes pintadas de negro por el humo de la suciedad a la que se le ha prendido fuego.



"Salen muchos animales venenosos y algo con lo que batallamos mucho es que siempre están quemando la basura ahí, también son refugio de rateros y no es justo para los que vivimos cerca de ahí, lo que queremos es que los responsables la limpien y hagan algo", expresó Luz Evelia Rodríguez, residente afectada.