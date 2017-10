Inquieta a comerciantes mal estado de camellón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La maleza, ramas secas y basura que hay en el camellón del bulevar Agustín Zamora, en la colonia Tierra Nueva, provoca molestias a locatarios de la vialidad, quienes aseguran que vecinos del lugar son responsables tenerlo en esas condiciones.



Irma Rosas, vendedora de comida en el bulevar, comentó que el camellón es constantemente limpiado, pero al cabo de unos días vuelve a llenarse de basura y restos de maleza dejada por los pobladores de la zona.



"Hace como un mes vinieron y limpiaron, pero está otra vez igual; no se puede tener nada limpio y son todos los vecinos de las colonias de aquí quienes le echan basura. No importa si viene mil veces a limpiar el Ayuntamiento, porque mil veces lo van a llenar de basura", aseguró.



La suciedad que presenta el camellón, además de generar más contaminación, da un mal aspecto al sitio, por lo que la solución sería cerrar el camellón, según mencionó Humberto Jupamea, vendedor ambulante.



"No entendemos que eso no se debe de hacer, pero pues tampoco podemos juzgar porque pues también uno ha echado basura ahí, y luego nos quejamos de que no hay pasada; lo que va a venir pasando es que van a cercar los camellones para que ya no los llenen de basura", declaró.



El estado del andador ha hecho que los locatarios y vendedores soliciten a los vecinos a no contribuir a la contaminación e invitan a colaborar con la limpieza del camellón.