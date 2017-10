Enfrentan invidentes caminata con obstáculos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En su trayecto de apenas unos 100 metros, Martín y Sonia estuvieron en riesgo de caer dentro de una alcantarilla, un registro de telefonía y varios hoyos, así como de chocar con botes de basura, cabinas telefónicas y anuncios de los negocios ubicados en medio de las banquetas del Centro de Hermosillo.



Esta es una pareja de personas invidentes y las condiciones en las que se encuentran las banquetas de la ciudad son todo un reto diario; con sus bastones blancos, van sorteando obstáculos y peligros a nivel del piso y esquivando golpes que vienen de arriba con objetos como toldos o aparatos de refrigeración.



Dichas situaciones los obligan a bajar a la calle y a pesar del riesgo que esto representa, hay ocasiones en que lo consideran más seguro; después de partirse la frente o herirse una pierna dentro de una alcantarilla, a Martín y a Sonia las aceras no les parecen los sitios más adecuados para caminar.



"Es el cuento de nunca acabar: Los patrulleros nos dicen ‘súbanse a la banqueta’, pero yo les digo: ‘Tápate los ojos, agarra mi bastón y vete por la banqueta a ver si puedes caminar’; mejor ya no dicen nada y se van, porque tenemos razón", narró Martín Moreno.



"Lo de las banquetas no es problema nomás para los ciegos", narró Sonia Bustamante, "también para los que andan en sillas de ruedas o muletas, ¡y para todos los demás! Por mi casa están muy feas las banquetas, están pésimas de maleza y hay que andar por la calle.



"Él (Martín) se cayó en una alcantarilla y se abrió la espinilla; hace poco se cayó un compañero en otra andando por la banqueta… a él lo tuvieron que sacar los bomberos".



PELIGRO LATENTE



Armando García Astiazarán, arquitecto y secretario técnico de Sonora sin Víctimas de Violencia Vial A.C., considera que las banquetas de Hermosillo son un peligro latente no sólo para las personas con alguna discapacidad visual o motriz, sino para todos los peatones.



"Se ha defendido al grupo discapacitado diciendo que las banquetas no tienen condiciones para ellos, pero de verdad estas banquetas no están preparadas ni para los peatones comunes", afirmó el arquitecto.



Es más fácil caminar por la calle que por las banquetas, dijo, porque seguro que si la gente caminara sólo por ahí, habría más accidentes.



"Lo que pasa es que en las calles son fatales, porque se es vulnerable ante un vehículo, pero las caídas también son un porcentaje de muerte importante en el Estado".



Sonora sin Víctimas de Violencia Vial A.C. afirma que la seguridad no es una prioridad en el Municipio, por lo que los recursos se invierten de una manera inadecuada, remodelando espacios por objetivos estéticos y no por funcionalidad o seguridad.



"Las rampas para discapacitados, se hacen pensando en un objetivo estético, porque se te pierden al tener el mismo terminado de concreto estampado que las banquetas.



"Se ve muy bonito, pero no están cumpliendo con la norma: Deben tener una pendiente adecuada y una textura específica, las rampas aquí son muy altas", explicó García Astiazarán.



NI POR DÓNDE PASAR



En las calles de Hermosillo pueden observarse banquetas en un estado de daño bastante evidente o que están bloqueadas por maleza, vehículos u objetos, otras calles ni siquiera tienen acera.



Apenas una pequeña zona del Centro de la ciudad, en la calle Pino Suárez a la altura de la avenida Sufragio Efectivo, acaba de iniciarse la restauración de la banqueta, que incluye los canales guía para bastón blanco.