Tadeo es un milagro de vida

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Su lucha constante para sobrevivir y desarrollar un estilo de vida como el de cualquier persona empezó el 2 de mayo de 1994 al momento de nacer; aunque en ese entonces ya existían los ultrasonidos, la tecnología no fue suficiente para que los médicos se dieran cuenta de que padecía mielomeningocele.



Tadeo Ernesto nació con espina bífida e hidrocefalia, dos defectos relacionados con el tubo neural según especialistas, en los cuales los huesos de la columna vertebral no se forman completamente, lo que permite que el líquido cefalorraquídeo, que aumenta de forma anormal su cantidad, se escape.



"Cuando nació traía una abertura en la espalda baja, por lo que lo tuvieron que meter a cirugía para poderlo cerrar y a los tres días de nacido, le pusieron una válvula en la cabeza por el problema de hidrocefalia; requirió mucho cuidado en la higiene hasta que le fue cicatrizando", detalló Marcela Alcaraz.



La madre de Tadeo Ernesto López Alcaraz, quien tiene 23 años de edad y estudia Sicología en el Centro Universitario de Sonora (CUT), manifestó que al cumplir un mes con 22 días de nacido, empezaron las terapias para el niño en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).



"Siempre fueron constantes, de lunes a viernes, así estuviera lloviendo o haciendo frío", relató Marcela, "después lo cambiaron a cada tercer día y así acudió durante 4 años, además de que en la casa le seguía haciendo sus terapias, me enseñaron, que no lo dejé le ayudó mucho".



SIN EXPLICACIÓN



Describió a la capacidad motriz de Tadeo como un milagro, pues los doctores le dijeron que su hijo podía mover las piernas a pesar de que líquido cefalorraquídeo se había escapado y que como médicos, no podían explicar esta situación.



"Yo creo que fue un milagro porque no muchos niños pueden moverse, incluso muchos no pueden seguir viviendo, según lo que nos decían los doctores", expresó.



El amor por su descendiente y el apoyo por parte de la familia, tanto materna como paterna, permitieron ofrecerle al infante más oportunidades para desarrollarse como cualquier otro niño.



"Él siempre convivió con niños de su edad, lo llevábamos a las piñatas de manera normal y fue al kínder; al principio la directora no quería que entrara porque Tadeo caminaba con andadera y no había rampas en la escuela, además temían que lo golpearan los demás niños", narró la madre.



Sin embargo, al percatarse de que la capacidad intelectual del niño no se había visto afectada, contó, se mandó construir la infraestructura necesaria para que el plantel educativo fuera incluyente.



Ahora Tadeo Ernesto estudia la Licenciatura en Sicología, con el objetivo de brindar apoyo a niños y jóvenes con algún padecimiento, pues él mismo asegura que está satisfecho con la vida, aunque le haya tocado pasar por momentos difíciles.