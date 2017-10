Piden a nuevo mando no bajar la guardia para mantener la paz

Hermosillo(GH)

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo García Morales, tomó protesta al comandante Luis Carlos Villalobos Chávez, como director operativo en funciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en sustitución de Edgard Yair Pérez Martínez, quien se desempeñaba en el cargo desde marzo del 2016.



"Quiero hacer un reconocimiento con toda sinceridad a Yair Pérez por su esfuerzo, su trabajo, por su compromiso institucional y los resultados que evidentemente presentó, por supuesto con ayuda de todos ustedes", mencionó el titular de la SSP, ante comandantes y jefes de grupo de la PESP presentes en la ceremonia de toma de protesta de Villalobos Chávez.



Testigos del acto estuvieron elementos de la corporación, personal administrativo, así como el coordinador general de Operaciones de la SSP, Víctor Félix Félix y el comisario general de la PESP, Samuel Rivera Gutiérrez.



"La instrucción que le doy al nuevo director operativo en funciones de la PESP, Luis Carlos Villalobos Chávez, es continuar trabajando en tres prioridades: Mantener un Sonora en paz, el trabajo contra el robo patrimonial, en sus modalidades: Robo a comercio, casa habitación y robo a vehículo, así como no bajar la guardia en la lucha frontal contra el narcomenudeo, erradicando los puntos de venta de droga", señaló Adolfo García Morales.



El secretario de Seguridad Pública enfatizó que en las corporaciones hay aspectos que no se deben de dejar pasar por alto, "lo institucional, la disciplina y la lealtad, mientras esto prevalezca vamos a seguir teniendo una gran corporación".



El nuevo director operativo en funciones de la PESP, Luis Carlos Villalobos Chávez en su formación académica cuenta con diversos cursos de entrenamiento con U.S. Marshall: Táctico policial y táctico de cateos y detenciones; así como uno de identificación y localización de fugitivos. También se ha actualizado con capacitaciones dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en juicios orales, entre otros.



En lo que respecta a su experiencia laboral fue jefe de grupo y jefe de base en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Sonoyta; actualmente desempeñaba el puesto de jefe de base de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Nogales, Sonora.