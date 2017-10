Sylvana Beltrones entrega campo deportivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La diputada federal por Sonora, Sylvana Beltrones Sánchez, acompañada por varias personalidades del deporte y del Gobierno, inauguró un campo deportivo de softbol, ubicado en el bulevar Gaspar Luken, al Norponiente de la ciudad, donde equipos femeniles de esta disciplina estuvieron presentes.



El campo deportivo beneficiará a 21 mil personas de las diferentes colonias que componen el sector, por lo que la diputadan Sylvana Beltrones exhortó a cuidar debidamente las instalaciones.



"Ahora vengo a entregarles estas unidades deportivas, es para ustedes; está techada, tiene la cancha de básquet, de softbol, baños públicos, iluminación para los juegos de noche, bebederos; es una infraestructura digna, es lo que ustedes se merecen para no seguir jugando en tierra, para no seguir jugando en condiciones peligrosas y para estar con sus familias", aseguró.



AMIGA DEL DEPORTE



El Comisionado Estatal del Deporte, el profesor Genaro Enríquez Rascón, agradeció la unidad deportiva a la diputada, cual tuvo un costo total de 10 millones de pesos con la iniciativa de apoyar el deporte en Sonora.



"La diputada es una amiga del deporte que base a ese gran sentimiento, al gran conocimiento que se tiene de la importancia de contar con los espacios dignos, ha etiquetado 10 millones de pesos para la construcción de esta unidad deportiva, que incluye un campo de softbol de primer mundo", aseguró.



Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, acudió en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y agradeció la construcción de la unidad deportiva en el Norponiente de la ciudad.



En la inauguración estuvo presente en representación del presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, el oficial mayor Luis Alejandro Peralta, el ex ligamayorista Erubiel Durazo, así como el representante de la Liga Somos Beisbol Sonora, Alejandro Mazón Salazar.