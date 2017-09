Parece vialidad campo minado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conducir por la calle Constituyentes, entre Doctor Domingo Olivares y López del Castillo, en la colonia Ley 57, se ha vuelto un dolor de cabeza para vecinos que aseguran que la vialidad se encuentra en muy mal estado y deben conducir en "zig zag" para evadir los baches.



Don Armando Mercado, vecino de la calle, aseguró que desde hace más de cuatro años tiene en esas condiciones la calle, donde la gran cantidad de baches en la vialidad han sido tapados con tierra por los vecinos para poder transitar.



"La calle ya tiene muchísimo tiempo así, los vecinos somos quienes les tenemos que andar echando tierra o escombro a los hoyos para poder pasar para que los carros no se golpeen, desde hace cinco años está mal la calle y no se ha hecho nada y sinceramente creo que no harán nada por ella".



Los colonos de la calle constituyentes aseguran que al transitar por la calle tienen que hacerlo con precaución por la gran cantidad de hoyos que se encuentran por todo el asfalto.



"Los vecinos dicen que no pueden arreglar la calle pero nadie dice porqué, ojalá que los del Ayuntamiento la pavimentaran o le hicieran algo porque tiene muchos hoyos y estorban a los conductores, porque los carros que pasan por aquí sólo van botando", afirmó Nadia Elizabeth Valenzuela, vecina afectada.