Existe una baja recuperación en planta tratadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De los 15 millones que cuesta al mes la operación de la planta tratadora de aguas residuales de Hermosillo, sólo se recupera un millón por comercialización del agua tratada, informó Renato Ulloa Valdez.



El director de Agua de Hermosillo detalló que ejidatarios y agricultores de la zona aledaña a la planta tratadora y una empresa de gas natural, son quienes compran parte del agua tratada.



"El ingreso por la tarifa para agricultores es muy baja, nosotros pagamos como ciudadanos 15 millones al mes y ni siquiera un millón se recupera, falta una parte por comercializarla, pero se requiere industria", comentó.



Ulloa Valdez explicó que de los 75 millones de metros cúbicos de agua que se tratan al año, 40 millones se comercializan y el resto se deposita en el cauce del Vado del Río.



Agregó que el agua que se tira al Vado del Río no se desperdicia pues alimenta los mantos acuíferos, pero lo ideal sería que se lograra comercializar para reducir los costos de operación.



"La operación mensual de la planta se paga con lo que recuperamos de las cuotas de los usuarios, estamos al corriente con los pagos, lo ideal sería comercializar el agua de esa planta para que esos ingresos adicionales nos ayuden a amortizar el pago de operación".



Actualmente se está viendo con diferentes empresas la compra del resto de agua tratada, correspondiente a 35 millones de metros cúbicos al año, pero hasta la fecha no hay nada concreto.



"Cuando se planeó la planta no vieron el reuso, apenas se está en ese proyecto, se está buscando nuevos aprovechamientos, es la solución para la buena venta o un costo bueno que sea rentable, han venido gente de Guanajuato, pero todavía no hay nada", recalcó.



Es la Secretaría de Economía del Estado la que se encargaría de buscar compradores, añadió, pero debido a la falta de avenidas, rutas de camiones y demás infraestructura en la zona, dificultan los tratos.