Prefieren exponerse que utilizar el puente peatonal Unison-HGE

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Padres de familia con sus hijos en brazos, jóvenes universitarios y empleados de los comercios aledaños, cruzan a diario el bulevar Luis Encinas de una acera a otra desafiando a la muerte, pues aunque haya un puente peatonal, muchos no lo usan.



Desde la avenida Rosales hasta la calle Reforma el tránsito vehicular sobre el bulevar Luis Encinas Johnson es libre, y aunque la velocidad máxima señalada es entre los 30 y 45 kilómetros por hora, a lo largo de 935 metros de distancia no hay un indicador que obligue a los automovilistas a desacelerar.



Sin embargo, precisan ciudadanos, la falta de consciencia vial de los peatones que por premura o flojera no hacen uso del puente peatonal Unison-HGE, hace que los conductores tengan que extremar precauciones y en ocasiones, hasta hacer alto total.



"Pasar por abajo es una mala decisión, porque a veces no tomamos en cuenta lo que nos pueda pasar sino hasta que nos sucede algo, entonces es cuando empezamos a hacer lo correcto. Yo sí he cruzado por abajo y mucha gente empezó a gritar muchas cosas feas", acentuó Aylín Vázquez.



La estudiante de la Unison explicó que en ocasiones las personas se desesperan debido al calor y prefieren arriesgar su vida al pasar por donde hay sombra, que exponerse más al Sol.



"Una vez unas compañeras se cruzaron por debajo y nosotras por el puente, al final llegamos al mismo tiempo, porque en lo que ellas esperaron que el tráfico disminuyera o les dieran chanza, nosotros subimos y bajamos", subrayó Swemmy Arellano.



La joven enfatizó que al menos para cruzar de la Unison al Hospital General del Estado, o viceversa, se cuenta con una opción segura, pues a 354 metros al Poniente, donde se ubican las siguientes paradas de camión, la gente cruza corriendo entre los carros.



Ambas jóvenes exhortaron a los hermosillenses que son peatones a cruzar los bulevares haciendo uso de los puentes y los semáforos, pues tomar el riesgo no les garantiza ahorrar tiempo y tampoco llegar al otro extremo.