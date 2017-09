Presumen un amor de más de medio siglo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El fuerte amor que siente el uno por el otro ha permitido que Ernestina y Salvador permanezcan unidos en matrimonio desde hace 56 años, convirtiendo tristezas en alegrías y superando los desafíos que les ha puesto el destino.



Así describe Ernestina Encinas Encinas su vida a los 75 años de edad, pues junto a su esposo Salvador Quijada Díaz, quien pronto cumplirá 80 años, logró formar una familia saludable de nueve miembros.



"Gracias a Dios mis hijos, que son cinco hombres y dos mujeres, salieron muy sanos. Nomás él (su esposo) tiene diabetes y ahorita se ha visto mal, pero qué quieres con casi 80 años, por eso lo traje a consulta", puntualizó sin borrar su sonrisa en el rostro.



La señora narró que ambos son originarios de San José de Batuc y que constantemente visitan el Hospital General del Estado sólo para realizarse chequeos, ya que no sufren enfermedades que puedan poner su vida en riesgo.



"Yo sí me he enfermado, me han internado dos veces, la última fue por una úlcera que se me reventó, pero salí muy bien. Él aunque tiene el azúcar alta está bien y mientras podamos seguir viniendo, quiere decir que todo seguirá bien", enfatizó.



Doña Ernestina acentuó que su matrimonio la ha hecho muy feliz y que agradece a Dios el poder despertar cada mañana para realizar sus actividades, como la limpieza de su hogar, tostar café y hacer tortillas para el desayuno.



"Todavía estoy bien fuerte porque nos cuidamos mucho, hago el negocio en la casa, tuesto el café en la mañanita y le doy todos los cuidados que él (Salvador) necesita. Ojalá la chamacada también aprenda a ser feliz", subrayó optimista.