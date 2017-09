Escriben estudiantes mensajes de aliento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El papel está doblado en cuatro partes. Dhayanna lo hizo con cuidado para que no se arrugara el mensaje que espera enviar hasta una ciudad lejana; en su escuela primaria, trabajó con dedicación junto a sus compañeros, para ofrecer a otros niños una pequeña esperanza creada con lápices de colores.



En clases, los estudiantes del 5° B de la escuela primaria José Vasconcelos, escribieron y colorearon mensajes para niños y niñas que no conocen, con la ilusión de que los lean y encuentren en sus palabras un poco de fuerza para continuar a pesar de la desgracia tras los recientes sismos en México.



"Yo también vi las noticias", escribió Dhayanna García, de 9 años, "y me dio mucha, pero mucha tristeza, porque yo tengo un pariente en la Ciudad de México y lloré demasiado, porque fue una persona que cayó en los escombros".



Los mensajes incluían dibujos de la bandera de México y los colores patrios, flores, corazones, niños y niñas abrazándose e incluso, la imagen de un personaje de la serie animada Dragon Ball Z.



"Da tristeza porque son niños iguales a nosotros, son personas que sienten cosas y se sienten tristes porque perdieron a sus familiares o a sus amigos; espero que puedan encontrar una nueva vida, que sean felices y que encuentren su casa", dijo Abril Torres, de nueve años.