Aplacan los robos en colonia Modelo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace alrededor de un mes que no se presentan robos en la colonia Modelo, aseguró el representante de vecinos de la zona Sur del sector, debido a la presencia constante de elementos de la Policía Municipal.



Franco Becerra destacó que los operativos de vigilancia que los elementos preventivos realizan todos los días en las calles, han disminuido notablemente los robos, excepto en una ocasión, donde una vivienda fue robada por descuido de los propietarios.



"Hubo un robo a una casa la semana pasada, pero fue un caso aislado, no ha habido más que ese incidente, donde al parecer los dueños se están mudando de lugar, el domicilio se encontraba sin luz, sin rejas, desprotegido y hubo varios factores que facilitaron el delito", dijo.



El vecino recalcó que no justifica el hecho de que se haya presentado el robo, pero las condiciones en las que sucedieron los hechos eran obvios para que sucediera esa situación.



"Pero ya en relación con todo lo que hemos vivido, pues ya hemos notado un avance, pues estamos actuando junto con la Policía, algunas empresas que se han unido con nosotros y apoyándonos con vigilancia permanente en la colonia", agregó.



SIGUEN OPERATIVOS



Juan Alberto Salcido Ley, supervisor general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, aseguró que no se ha recibido reporte de ningún tipo de robo en la colonia y siguen los operativos de vigilancia.



Externó que sólo se presentó una situación el viernes pasado, donde un guardia de seguridad, identificado como Deyvis, de 28 años de edad, agredió con un bat de beisbol a un transeúnte que se negó a identificarse cuando se lo solicitó.



"Fue un vigilante, no tenemos el dato preciso de quién estaba a cargo esta persona, fue por una cuestión de pasar por la calle, hubo una discusión y sí fue lesionada, pero en la cuestión de casos de robo no ha habido en este momento reportados, por lo menos con nosotros", indicó



El representante vecinal Franco Becerra comentó que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación y el vigilante involucrado no pertenece a su sector, pero aclaró que tanto él, como los demás líderes vecinales, reprueban este tipo de actos violentos.



"No hay de nosotros, de ninguna manera, una indicación para que los guardias golpeen a nadie, porque está en manos de la justicia el sancionar a alguien", acentuó.