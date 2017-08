Niegan vecinos haber envenado a perros callejeros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Miembros del comité de vecinos de Valle de Arandas expresaron que el problema de perros en situación de calle en la colonia ya había sido reportado a las autoridades antes de que aparecieran cuatro perros presuntamente envenenados.



Mediante un comunicado, el grupo de vecinos declaró que los reportes al Centro de Atención Canina y Felina no se habían atendido, pero que ningún vecino fue el responsable del envenenamiento de los animales.



"Reconocemos que el comité en conjunto y algunos de sus miembros han expresado frustración y hasta enojo por la situación de los perros callejeros que se vive en la colonia, sin que esto signifique que alguno de nosotros haya cruzado la línea a cometer un acto ilegal, cruel y letal", cita.



En relación al audio que circuló, donde una vecina expresó su molestia luego de que los perros mataran a su mascota y aseguró que no se quedaría con las manos limpias, el comunicado detalló que no es ninguna evidencia para señalarla como culpable.



"Reprobamos el que se circule el audio de nuestra presidenta en redes sociales como supuesta ‘evidencia’ de su culpa, pues no es evidencia más que de su frustración y enojo por haber perdido a un animal al que amaban ella y su familia", indica el comunicado.



Además se detalló que desde el 18 de agosto, la vecina afectada había puesto un reporte al Centro de Atención Canina y Felina, pero tampoco se atendió.



En uno de los trece puntos que incluye el comunicado, el comité hace un llamado a los demás vecinos a no ofrecer comida ni agua a los perros en situación de calle, sino que se adopten para que no se conviertan en un problema para la colonia.



"Solicitamos a quienes se preocupan por los perros callejeros que hagan el esfuerzo, como hemos hecho ya algunos de nosotros mismos, de adoptarlos plenamente, asumiendo la responsabilidad de tenerlos en casa, vacunarlos y adiestrarlos".



En este oficio se señaló también que los integrantes del comité están en la disposición de trabajar con las autoridades para dar con los culpables y solicitan que si alguien tiene evidencia en contra de algún vecino, sea puesto a las autoridades correspondientes.



INTERPONEN DENUNCIA ANTE EL MP



Desde el pasado viernes algunos vecinos de la colonia Valle de Arandas interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de maltrato animal, luego de que cuatro perros aparecieran presuntamente envenenados y apuñalados.



Una de las vecinas encargadas de la denuncia informó que presentaron como evidencia un audio y algunas capturas de comentarios en redes sociales donde algunas personas expresaban su molestia con los perros en situación de calle.



Sobre el comunicado emitido por el comité de vecinos, los defensores de los animales y quienes interpusieron la denuncia aclararon que no se trata de señalar a un culpable, sino presentar evidencias para que las autoridades den con el o los culpables.



“Nadie está señalando a una persona, no es un ataque directo sino un elemento más para el conjunto de evidencia para el caso de estos perritos que fueron apuñalados y envenenados”, dijo.



Los vecinos estaban a la espera de los resultados de la necropsia para incorporarlo al expediente del caso, agregó que queda esperar cuatro días más para ver los avances de la investigación.