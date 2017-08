Asegura Odepafa hubo agitadores en bodega del SAT

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Organización de Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) detectó agitadores por fuera del recinto del SAT en la colonia Las Amapolas, donde la reja de la entrada fue derribada, reveló su dirigente Gamaliel Cañedo Maciel.



"Había algunos agitadores, nosotros retiramos del lugar y supe que después que habían tirado la puerta.



"Es un gran problema que va a tener esa gente porque es un delito federal", refirió.



El dirigente de Odepafa explicó que la mortificación para el ciudadano será ahora doble, ya que batallará por el decomiso de su auto y por la posible denuncia que enfrente.



Dijo que como organización negocían, platican y arreglan las cosas con tranquilidad.



LOS DELITOS



Cualquier persona que circule en un vehículo de procedencia extranjera y que no esté importado, está incurriendo en un delito y la unidad puede ser decomisada, inclusive el conductor pudiera ser procesado por contrabando, declaró el abogado Luis Fernando De la Ree Dávila.



El experto en leyes explicó que la acción que cometió la autoridad federal en días pasados en Hermosillo fue completamente legal, ya que si un automóvil pertenece a alguna organización civil no significa que esté legalmente dentro del País.



"El hecho de que los ampare una asociación civil de ninguna forma puede considerarse que están dentro de la ley, porque no es una autoridad quien los está afiliando, y la autoridad puede inclusive consignar a quien lo conduce, por el delito de contrabando y ponerlo a disposición de un juez federal", refirió.



Lo que hace una organización civil a la cual se afilian este tipo de vehículos, agregó, es que los protege en la forma de que aglutina a grandes cantidades de automóviles que están en la misma condición y ejercen presión social o política ante el Gobierno, pero siguen siendo ilegales.



precisarán cargos



La misma PGR, manifestó, determinará los delitos por los cuales se les denunciaría, pero de ante mano los delitos que a simple vista se aprecian son los de allanamiento daños y muy probable robo.



Antes de decomisar vehículos irregulares, se debería de formar un padrón al que tengan acceso las autoridades y se sancione a las aduanas, pues no se trata de una cacería de brujas, opinó el alcalde de Hermosillo.



Luego de los hechos registrados el pasado fin de semana donde algunas personas sustrajeron vehículos decomisados del SAT, Manuel Ignacio Acosta detalló que esta situación debería servir para formar un padrón que se conozca.



"Es un tema que no sabemos de qué se está hablando, no hay nada de información confiable, por eso yo creo que debe de servir para hacer un padrón para que los mismos usuarios de esos vehículos tengan mayor incertidumbre", manifestó.



Aunque esta situación no le corresponde al municipio, se solicitó información al SAT sobre los hechos registrados y las acciones para evitar que se repita.



"Se suponen muchas cosas pero la realidad es que el municipio no ha tenido información tanto de las asociaciones ni de la Federación, esperemos que esta semana haya una mesa...", explicó.