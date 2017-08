Actos vandálicos " pegan" a colonias en el Sur Pierden 5 mdp por vandalismo

NAVOJOA()

Lámparas rotas, graffiti, socavones producto de tuberías dañadas y robo de alcantarillas, a causa del vandalismo, molesta a los colonos de dos sectores.



Grethel Miranda, habitante de la colonia Deportiva, señaló que en este lugar el robo de cableado eléctrico ha dejado en penumbras las calles, situación que provoca más delincuencia.



"Sí hay lámparas pero no funcionan porque los rateros se robaron el cableado eléctrico para vender el cobre", abundó, "los del Ayuntamiento sí han venido a arreglar, pero se lo vuelven a robar (el cableado)".



En el caso de la colonia Tierra Blanca, los residentes tienen que soportar los olores fétidos, ya que las rejillas de las alcantarillas fueron robadas, denunciaron los colonos.



Alfonso Holguín, vecino de la colonia Centro, dijo que el problema es la contaminación visual que provocan los graffiti, hechos por vagos conocidos como "cholos".



"No respetan espacios públicos, casas, escuelas ni nada, también hay otros problemas como robo del alumbrado público", añadió, "apenas arreglan las autoridades y ya vuelve a estar igual".



NAVOJOA.- Las autoridades municipales señalaron que el Municipio pierde cada año 5 millones de pesos por actos vandálicos a la infraestructura de la ciudad.



Esos dineros tienen que salir del Municipio y no hay dinero porque son gastos que no estaban contemplados, se dio a conocer, esto causa problemas porque se tienen que hacer reparaciones.



Ejemplo de ello, se dijo, fue el socavón que se formó en el bulevar Sosa Chávez entre Pesqueira y No Reelección debido a que vándalos quemaron la tubería de desagüe, cuya reparación costará 500 mil pesos.



Los daños que se ocasionan son de lámparas, cada una cuesta 7 mil pesos, se precisó.