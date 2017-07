Tienen parques personal de planta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 12 parques y plazas de los cerca de 600 que existen en Hermosillo cuentan con personal de Parques y Jardines para la limpieza y mantenimiento, informó el director de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino indicó que son los parques y plazas más grandes y de mayor visita como el Parque Madero, Plaza Zaragoza, Copacabana y Parque de la Pitic, los que cuentan con personal especial para el mantenimiento.



"Son 800 entre parques y plazas, tenemos varios que cuentan con personal de planta para el mantenimiento, sobre todo los más visitados, hay algunos que abarcan otras zonas, en el caso del Parque Madero son 10 personas", dijo.



En el municipio existen cerca de 600 parques y aproximadamente 200 plazas públicas, sin contar algunos nuevos parques que se construyen en fraccionamientos que no han sido entregados al municipio.



"Las desarrolladoras entregan parques y áreas verdes pero algunas no han sido entregadas al Ayuntamiento y no están contabilizadas y no nos corresponde el mantenimiento", explicó.



El director de Servicios Públicos detalló que en este periodo vacacional se refuerza el trabajo y extiende a más parques y plazas, pues con las lluvias la maleza crece constantemente.



"Esta temporada es diferente a las otras, estamos aplicando más esfuerzo con otros puntos como la Plaza Zaragoza, Copacabana, que son muy visitadas en este periodo vacacional, estamos aplicando doble esfuerzo para poder mantenerlos", recalcó.