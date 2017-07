Teme Guadalupe posible deslave

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La señora Guadalupe Álvarez, habitante de una casa enclavada en el cerro de la colonia El Mariachi, vive con el temor de que en alguna tormenta una enorme piedra que se encuentra unos metros arriba y justo detrás de su hogar, resbale y ocasione una desgracia.



"Allá arriba tenemos una ‘piedronona’, así grandísima, por donde baja el arroyo; una vez vino un concuño mío y le puso unas varillas para detenerla, ahí las tiene incrustadas todavía. Es una piedra que si se resbala, se va a venir rodando hasta mi casa", dijo.



Antes de vivir en su actual casa, Guadalupe vivió con su familia en una zona más alta del cerro, pero los deslaves constantes los hicieron mudarse un poco más abajo: "Ahorita estoy acá y está más o menos, pero viniéndose esa piedra, yo no sé qué vaya a pasar.



"Sí hay mucho peligro, porque cuando yo vivía allá arriba una vez hubo un aguacero muy fuerte; yo escuché un estruendo y, cuando paró la lluvia, me asomé: Al ras de la ventana había tierra, piedras y todo lo que bajó del cerro; mi casa quedó toda enterrada, nomás salía un pedazo, como de un metro", narró.



El riesgo ya ha sido reportado desde hace algunos años, aseguró Guadalupe, sin embargo, nadie lo ha atendido y ella ya se cansó de insistir; el peligro no es sólo para ella, sino para vecinos como don Víctor, un señor de edad avanzada que vive en una casa de cartón.



"Me da muchísimo miedo; si el cerro se deslava, las piedras van a agarrar parejo con todo", mencionó Guadalupe.