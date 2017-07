Obstruye bache el paso de camiones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un gran bache se encuentra en el bulevar Solidaridad entre Progreso y Mineral La Trinidad, donde trabajadores aseguran que el hoyo ya lleva mucho tiempo en el sitio y que se ha hecho más grande en los últimos días.



Fidencio Vásquez, que labora cerca del bache, comentó que ya tiene bastante tiempo el hoyo y que los camiones que pasan por el sitio tienen que sacarle la vuelta para poder llegar a la parada cercana al lugar.



"Ya le queremos festejar al bache con una piñata porque ya tiene muchísimo tiempo, y pues lo bueno que no ha pasado más allá de que los camiones le saquen la vuelta para poder pasar a la parada para subir a la gente", comentó.



Aunque se ha acudido a reparar el desperfecto, Vásquez comentó que no se ha realizado bien la obra, pues no pasa mucho tiempo para que el problema vuelva a surgir.



"Es que los del bacheo vienen y lo tapan pero al rato ahí está otra vez porque no sirve lo que le echan, y luego por el paso de los camiones y el agua de lluvias o fugas pues se fue haciendo más grande el hoyo", agregó.



Ante la situación y para no ocasionar problemas aún más graves en el asfalto, don Fidencio solicitó al Ayuntamiento realizar bien la obra en el sitio para frenar el deterioro del pavimento.