Queda el parque entre penumbras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de cinco semanas lleva sin luz el parque Ernesto Salazar Girón, ubicado en Zacatecas entre Antonio Villareal y Guillermo Carpena, en la colonia Country Club, y vecinos aseguran tener miedo al pasar en la noche por el lugar.



Pablo Cons, vecino cercano al parque, afirmó que al menos son 4 lámparas las que se encuentran quebradas y que a raíz de la falta de luz desde hace 5 semanas ha aumentado el número de vagos en el lugar.



"Los focos, que son como 4 lámparas, ya no alumbran, en la noche no hay luz por aquí y luego pues se juntan vagos ya cuando está oscureciendo y hacen daño y pues se juntan mucho ahí, es un problema", aseguró.



En el parque se hicieron mejoras de alumbrado pero no se concluyó lo que hacían, dijo Pablo, pues añadió que la obra que se realizó en el parque fue entregada inconclusa a los habitantes de la Country Club.



"El Ayuntamiento hizo mejoras en el parque pero el trabajo no se concluyó, inclusive no terminó una mufa para la corriente que el comité de vecinos no recibió porque nunca se hizo bien el trabajo, es una obra que no está completa", agregó.



Con el miedo de que se agrave más el problema de la falta de focos en el parque y que se incremente el número de asaltos en la zona, don Pablo Cons solicitó al Ayuntamiento acudir al parque Ernesto Salazar Girón para instalar las lámparas faltantes.