William y Jared comparten gusto por la escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

William Reynaldo y Jared Ernesto van en escuelas diferentes, pero son mejores amigos de toda la vida; juegan juntos entre semana, los fines y hasta en las vacaciones, desde que tienen memoria.



Ambos son vecinos en la colonia Laura Alicia Frías y son excelentes estudiantes, sus promedios son siempre arriba de nueve y no faltan a la escuela, a pesar de lo complicado que resulta para sus familias costear los gastos que el próximo regreso a clases implica.



William y Jared, de 7 y 8 años, juegan en el porche de la casa de láminas y madera donde William vive con su abuelita, quien se encarga de cuidarlo a él y a sus hermanitos, mientras su madre sale a trabajar.



"Los dos son amiguitos de siempre y son muy buenos niños", dice la señora Gregoria Yáñez Vidales, mientras William se esconde tímido detrás de una cortina: "Enséñese, dé la cara, por favor, sea un caballero", le indica la abuela con autoridad y ternura.



"Me gustan mucho las matemáticas y salí de primer año con 9.1 y ya pasé a segundo", dijo el niño entre sonrisas; además de ser un buen estudiante, la abuelita asegura que William es un niño noble, bondadoso y a quien le gusta ayudar en las labores de casa.



Y ni se diga de Jared que, aunque no vive con ellos, siempre está dispuesto a ayudar y, sobre todo, a jugar.



William y Jared no tienen mochilas ni útiles escolares para este regreso a clases y también les hacen falta unos pares de tenis del número 4; si usted desea apoyarlos, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.