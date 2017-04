Hacen gran equipo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una amistad fuerte es lo que surgió entre Karina Abigail Contreras y Claudia Jacqueline Gálvez, pues tras conocerse haciendo prácticas, hoy forman un gran equipo dentro de Cruz Roja.



Las dos son socorristas desde hace cinco años y en ese tiempo han atendido muchos servicios, los cuales las han marcado tanto para bien como por algunos capítulos muy tristes, pero su objetivo es aprender de cada uno de los servicios y ayudar a quienes más lo necesitan.



Por su labor y dedicación las dos amigas recibieron el reconocimiento de Socorrista del Mes, Karina Abigail Contreras por el desempeño que tuvo en el mes de marzo y Claudia Jacqueline Gálvez en abril.



Ambas manifestaron que la Cruz Roja les ha dejado muchas enseñanzas y les ha regalado una gran familia, con la que aprenden cada vez que van a los servicios.



El ingreso de Karina Abigail Contreras Vera a Cruz Roja no fue como el de otros, pues ella no estaba convencida de pertenecer a la institución, hasta que se metió de lleno y a la fecha no ha podido despegarse de ella.



"Al principio no me hacía a la idea de estar aquí, no me llamaba la atención, casi no venía y trataba de cambiar mis guardias, pero desde la primera guardia que hice me comenzó a gustar el trabajo que aquí se realiza, me enamoré de Cruz Roja.



"Algo que me llena de satisfacción es el agradecimiento de las personas, unas gracias, y lo mejor es que aquí en Cruz Roja he conocido a personas muy valiosas para mí como son mi mejor amiga Claudia y mi novio", comentó.



La idea de ser socorrista le nació a Claudia Jacqueline cuando veía a sus compañeros ir y venir de servicios y se los hacía saber al preguntarles a cada rato cómo les había ido.



"Comencé con trabajo administrativo pero después me llamó la atención cuando mis compañeros salían a servicio y llegaban y yo emocionada preguntándoles, me metía a las consultas con el doctor para aprender de él", recordó.



"Comencé a buscar información para participar como socorrista, entré al curso, el cual fue muy gratificante porque me gusta mucho ayudar a las personas y desde entonces he estado aquí", agregó Claudia Gálvez.



Karina y Carolina agradecieron por el reconocimiento que recibieron por parte de Cruz Roja y esperan seguir aprovechando cada momento en la institución para aprender a salvar más vidas.