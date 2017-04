Necesitan calles pavimentación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Urge pavimentación en la calle Pedregal y La Caridad, externaron los vecinos de la colonia San Luis, ya que desde que se fundó la colonia hace más de 40 años nunca se ha pavimentado.



Habitantes de la colonia ubicada al Oriente de Hermosillo se quejaron de las pésimas condiciones en las que se encuentra la avenida Pedregal, donde a simple vista se aprecia el desgaste de terracería y piedra provocado principalmente en temporadas de lluvia.



"Cuando llueve es cuando se pone feo, ya nos urge que nos pavimenten, se convierten en unos arroyos que no podemos ni salir de las casas, y luego se junta con otro arroyo que está más en medio de esta misma calle y es imposible andar", comentó Gladis Nayely Oros.



La reportante comentó que desde hace varios años llevan solicitando a las autoridades municipales el apoyo para que se pavimente la calle, ya que muchas de las avenidas de alrededor ya cuentan con pavimento desde hace una década y no entienden por qué esa calle en específico no.



"Ya de tanto insistir pues se supone que nos dijeron que sí, pero nos van a cobrar y quedamos en que sí pagaríamos, de hecho varias familias hemos dado el dinero pero parece que las demás no, pero mientras ya vienen las lluvias y será un caos", indicó.



Los colonos de la San Luis solicitaron a las autoridades correspondientes el apoyo para, que mientras se pavimente, rehabiliten la calle para que los vehículos puedan transitar sin problema alguno.