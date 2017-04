Aceptan bomberos 15.5% de aumento salarial y 14 plazas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bomberos de Hermosillo aceptaron el 15.5% de aumento salarial y 14 nuevas plazas ofrecidas por la autoridad municipal, lo que se concretaría el próximo martes con la firma de acuerdos y el retiro del plantón que se tiene frente a Palacio.



El secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo Orozco; el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Moreno Ríos y el jefe del Departamento de Bomberos, Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, se reunieron con los "apagafuegos" inconformes en la Estación Centro.



Jesús Díaz Ruelas, vocero de los bomberos, señaló que en caso de que no se firme dicho documento en el cual se explican las cinco propuestas con sus necesidades, no se retirará la Estación 7, ubicada en el bulevar Hidalgo frente a Palacio Municipal.



"Tenemos toda la intención de llegar a un buen acuerdo con el Gobierno municipal, pero el secretario Suilo quiere que firmemos un documento para levantar el plantón, pero desconocemos qué va a venir en el futuro con ellos, no podemos levantar el plantón si no sabemos que nos están ofreciendo".



Explicó que están tomando la propuesta realizada por el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez durante el banderazo de salida del operativo de Semana Santa, donde se planteó a los bomberos aceptar dicho porcentaje y dar seguimiento en febrero.



"El plantón sigue hasta que no se firme el documento, si el martes se firman los documentos y es revisado por nuestros asesores jurídicos, los bomberos tienen palabra y van a levantar ese plantón, pero siempre y cuando los ofrecimientos vengan a beneficiar", manifestó.



El secretario del Ayuntamiento indicó que se hizo un esfuerzo por parte del Gobierno municipal para atender la petición de los Bomberos en invertir en sueldos y plazas 6 millones 650 mil pesos y otros 3 millones de pesos en equipamiento.



"Estamos abiertos al diálogo, vamos a firmar una carta compromiso este martes, donde (el compromiso es que) vamos a impulsar unas reformas en el Congreso y básicamente, los otros puntos son las plazas y el aumento de sueldo", comentó.



El pasado 6 de abril, un grupo del Departamento de Bomberos de Hermosillo instaló su plantón por segunda ocasión enfrente del Palacio Municipal luego de no haber llegado a un acuerdo de beneficio para ambas partes.