Necesita apoyo Andrés Arturo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pequeño Andrés Arturo Flores Jiménez tiene una colostomía por complicaciones con las que nació y hoy necesita el apoyo de la comunidad



El menor de 3 años de edad requiere de bolsas de colostomía y del pegamento hidrocoloide para que la bolsa que tiene adherida alestómago no se caiga y no haya derrame de desechos.



Tomasa Emilia Jiménez Ibarra, mamá de Andrés, contó que su hijo debe de tener seis meses la colostomía y que después será intervenido quirúrgicamente, pero mientras eso sucede el costo de cada bolsa es de 100 pesos más el pegamento que ronda los 50 pesos.



"Gracias a Dios mi hijo está vivo pero la verdad ha sido muy difícil esto, me da miedo que algo falle y mi bebé se queme con los ácidos".



La bolsa de colostomía le dura día y medio al niño.



Para apoyar a Andrés Arturo Flores Jiménez puede comunicarse al teléfono 6623711496.