Erogará Unison 80 mdp por oferta a Staus y Steus

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de una jornada que visualizaba un posible estallamiento de huelga en la Alma Máter, el rector Heriberto Grijalva Monteverde aseguró que los ofrecimientos realizados a los sindicatos permitieron que los trabajadores rechazaran la huelga, aunque representará un gasto de cerca de 80 millones de pesos.



En su último proceso de revisión salarial y contractual como rector de la Universidad de Sonora mencionó que las propuestas a ambos sindicatos fueron mejor que en otras universidades y organizaciones sindicales.



"Sabemos de las demandas muchas de ellas justas, pero es una cuestión de recurso financiero, se tomó en cuenta el esfuerzo de la universidad y las bases tanto de académicos y empleados han dado este resultado de no paralización de la Unison".



"Recibieron más que cualquier universidad para una revisión salarial, recibieron más que cualquier organización sindical para una revisión salarial, lo único que estaba autorizado era de 3.08%".



El rector se mostró contento ante la decisión de los trabajadores de no paralizar la universidad después de las dificultades que se presentaron en la negociación de la revisión contractual del Staus y de la revisión salarial del Steus.



Las propuestas al Steus fueron de un aumento de 100 pesos quincenales a la despensa, la homologación de una parte del salario integrado para uniformes y la retabulación de algunos trabajadores.



Se da votación en un ambiente de incertidumbre



La votación de los sindicatos de la Universidad de Sonora para no estallar la huelga se dio entre un ambiente de incertidumbre y descontento después de haber rechazado anteriormente los ofrecimientos.



El Sindicato de Trabajadores y Empleados fue el primero en retomar a las 09:00 horas la asamblea general que se había declarado permanente desde el jueves, con un nuevo ofrecimiento que incluía un bono de cuatro mil 200 pesos en caso de no estallar la huelga.



El secretario general del Steus, Ismael Arredondo, a su llegada al Centro de las Artes se reservó la expectativa que veía de las votaciones, luego de que después de la manifestación en Palacio de Gobierno el jueves, se reunieron con el secretario de Gobierno.



A unos metros en el Auditorio Emiliana de Zubeldía, el Sindicato de Académicos reanudaba la sesión sin ningún nuevo ofrecimiento y ante el rechazo total de la comisión negociadora en las propuestas realizadas por la Unison.



Las asambleas generales de ambos sindicatos concluyeron cerca de las 11:00 horas y el Staus fue el primero en comenzar con la votación que según los ánimos de los académicos indicaba que se rechazaría la huelga.



El conteo inició alas 13:30 horas y desde el inicio la tendencia fue a la no huelga por parte del Staus, para dar un resultado final de 815 votos en contra de la huelga y 507 votos a favor.



Javier Quintanar,del Staus, indicóque aunque la comisión había rechazado la última oferta, aceptaban el resultado.



"Estamos satisfechos que la base se haya pronunciado es un colectivo que todos y cada uno debemos expresarlo, si la mayoría de la base lo está pidiendo van o no a la huelga, para eso estamos para acatarlo", dijo.



En un ambiente más acalorado e incierto, el Steus comenzó el conteo de votos casi al tiempo que el Staus anunciaba su rechazo a la huelga, el dirigente del Steus contaba los votos que dieron como resultado una ligera ventaja a la no huelga.



De un total de mil 358 votos, 724 fueron por la no huelga y 625 votaron sí a la huelga, Ismael Arredondo manifestó su descontento pues las principales demandas no fueron resueltas y augura un ambiente similar para la próxima revisión.



"La administración tiene su táctica, al final entregan las propuestas y es por eso que se genera tanta especulación, creo que el sindicato fue muy claro y las principales demandas siguen quedando pendientes, pronostico que para el año que entra vamos a estar igual", dijo.