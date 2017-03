Vecinos solicitan limpieza en una plaza comercial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace varias semanas se ha empezado a acumular mucha basura en el área Oriente de una plaza comercial ubicada al Sur de la ciudad, por lo que comerciantes y usuarios del lugar piden a las autoridades correspondientes limpien el lugar.



Cansados de que la plaza ubicada sobre el bulevar Vildósola y Periférico Sur muestre mala imagen a los clientes, algunos locatarios externaron su sentir ante la presencia de un basurero clandestino que invade lentamente lo que era el área de despacho del antiguo supermercado.



"Esa basura no sabemos cómo llegó ahí, aquí quedamos muy poquitos comerciantes y por eso no decimos nada, pero es una vergüenza que venga gente a consumirnos y esté ese cochinero, y no sabemos a dónde reportarlo porque nos dicen que no es bronca del Ayuntamiento, ya que es privado", comentó "Juan", un comerciante.



El reportante agregó que durante varios días permaneció una fuga de agua en la misma zona, pero fue reparada, aunque seguido el desperfecto vuelve a presentarse y causa molestias entre los comerciantes y los clientes debido al foco de infección que representa.



Denisse Grajeda, una estudiante que a diario espera la línea de transporte urbano en la parada de camión que se ubica a un costado del problema, opinó que es molesto ver que la basura acumulada y darse cuenta que los únicos culpables son los mismos ciudadanos.



"Pues me da coraje porque te das cuenta de que no hay cultura entre nosotros para tirar la basura en su lugar, si la gente no tirara la basura ahí, no estuviéramos aguantando los malos olores ni se vería feo, pero como está abandonado, se le hace más fácil a la gente tirar su basura ahí", apuntó.