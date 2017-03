Viven en escuela, la vigilan y limpian

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace casi seis años la familia Miranda Fernández vive en una casita en la escuela Ejido de Villa de Seris y aunque no recibe un sueldo, mantiene la seguridad y limpieza del plantel, y ha evitado robos en los últimos años.



René Miranda Fernández vive en compañía de su familia en esta vivienda construida por padres de familia, con el fin de evitar que la escuela sea víctima de robos, ya que se encuentra en una zona conflictiva.



"A mi mamá se la prestaron, ella es la encargada, yo aquí vivo con ella como desde hace seis años, ellos son los que más cuidan aquí, no les pagan ni nada, pero nos prestaron la casa", dijo.



Como inquilinos de esta escuela en la colonia Y Griega, la familia Miranda ha tenido su papel de veladores, lo que ha ayudado a que en los últimos años los intentos de robos al plantel no fructifiquen.



Con la compañía de "Choco", la mascota de esta familia, René o su papá dan un recorrido por las noches al interior del plantel, pues aseguraron que ya han observado personas intentando ingresar a la escuela.



"En una ocasión llegué tarde del trabajo y entré y estaba una persona queriendo meterse por la puerta; normalmente cuando llego tarde le doy la vuelta a la escuela, saco al perro, si veo que hay alguien cerca de la puerta y pregunto o veo qué está pasando", platicó.



La familia ya tiene hecha su vida en este lugar, pues incluso mantienen una pequeña huerta donde siembran y riegan a diario plantas de chiltepines, zanahoria, papa, chile, cebolla y otras más.



El director del plantel indicó que la escuela les brinda el lugar sin algún sueldo, pero ellos se encargan de pagar los servicios y aportan un poco de seguridad al plantel.