Están cansados de ser ignorados

HERMOSILLO, Sonora

Los vecinos de la colonia El Sahuaro se dijeron cansados de solicitar año tras año el recarpeteo para la calle Balderrama, pero aseguraron que no bajarán la guardia hasta que sean escuchados por las autoridades municipales.



Decenas de baches son los que se pudieron observar a largo del trayecto de una de las cuantas calles que alguna vez fueron pavimentadas en la colonia, y que se localiza al Norponiente de la ciudad.



María Amparo de García, vecina en la colonia desde hace más de 35 años, platicó que ya no recuerda hace cuántos años que la calle fue pavimentada por última vez, pero lo que sí recuerda es que no duró mucho y desde entonces ha ido empeorando.



"No recuerdo la verdad, pero luego luego se fue echando a perder, porque es lógico que si no pavimentas las calles de los lados, pues la tierra, los carros, las fugas y las lluvias van a deshacer el pavimento, y ya hemos pedido mucho pero lo que tú hiciste ellos también", dijo.



Empleados de un taller automotriz externaron que hasta los mismos clientes ya se están quejando del mal estado en el que se encuentra la calle, por lo que solicitan a las autoridades la pavimentación.



"Ojalá que sí hagan caso, llevamos muchos años esperando que pavimenten, pero ni siquiera vienen a revisar, supuestamente iban a pavimentar todo Hermosillo y eran puras mentiras, y hasta vergüenza le da uno cuando los clientes se quejan del cochinero de calle", destacó.